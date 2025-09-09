Isak, contento de volver a jugar tras la saga de su traspaso

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo B - Kosovo - Suecia

ers) -Alexander Isak se alegró de volver a los terrenos de juego tras sellar su fichaje récord por el Liverpool, después de que el delantero disputara el lunes sus primeros minutos de la temporada en la derrota por 2-0 de Suecia ante Kosovo en la fase de clasificación para el Mundial.

El delantero, de 25 años, cerró el traspaso del Newcastle United al Liverpool por 125 millones de libras (169,46 millones de dólares) en la fecha límite de traspasos, poniendo fin a una saga que se había prolongado durante toda la ventana de fichajes.

"Es estupendo que todo se haya resuelto antes de la concentración y que haya podido volver a centrarme en jugar al fútbol", dijo Isak a los medios suecos tras la derrota en Pristina, donde saltó al campo como suplente en la segunda parte.

"Ha sido una situación bastante nueva para mí, pero siempre aprendes y creces mentalmente también fuera del campo".

Isak había dejado claro que quería abandonar el Newcastle al principio de la ventana y no participó en la pretemporada del equipo ni en los primeros partidos de liga, acusando al club de incumplir promesas y engañar a los seguidores.

"Obviamente, no todo el mundo tiene la imagen completa, pero eso es algo para otro día", dijo Isak.

"No puedo controlar todo lo que se dice o se escribe. Pero estoy feliz de haberme convertido en jugador del Liverpool".

(1 $ = 0,7376 libras)

Con información de Reuters