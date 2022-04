Insólito: Gianni Infantino quiere cambiar un hecho histórico de los mundiales

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propuso una insólita iniciativa en la que cambiaría un hecho histórico de la historia de los mundiales.

Gianni Infantino planea nuevos cambios de cara a futuro con respecto a los mundiales. El presidente de la FIFA fracasó en su propuesta de que el certamen se realice cada dos años y lanzó una polémica iniciativa bajo la misma línea. Las ideas del directivo siguen sin convencer a las confederaciones y mucho menos a los futbolistas, los que sin dudas se verían perjudicados por cuestiones de calendario a raíz de estas posibles modificaciones insólitas.

No es la primera vez que el mandamás de la entidad madre del fútbol mundial desea imponer renovaciones en este deporte y no lo logra. Igualmente, aunque lo intente, no deja de recibir la negativa por parte de los que forman parte del mismo. A un año de las nuevas elecciones, Infantino no afloja y va por mucho más. Según aseguraron desde un medio inglés, quiere a toda costa acortar la distancia entre las copas del mundo.

A través de The Sun, dieron a conocer que a partir del Mundial de 2030, Gianni Infantino quiere una revolución en el fútbol, comenzando porque el mencionado torneo se realice cada tres años y no cada cuatro como es habitual. Igualmente nada es seguro y es muy probable que la iniciativa finalmente no se lleve a cabo. Por parte de la Conmebol y la UEFA dieron su parecer al respecto y ya negaron dicha posibilidad.

Mientras tanto, otra de las propuestas que surgió días después del sorteo del Mundial de Qatar 2022 fue la de que los partidos sean de 100 minutos, y no de 90 como en la actualidad. La propia FIFA, a través de un comunicado, se encargó de desmentirlo poco tiempo después anunciando que no habrá cambios con respecto a lo habitual. Teniendo en cuenta estos dichos, cabe resaltar que tampoco se implementarán en otras competencias.

Mauricio Macri se reunió con el presidente de la FIFA y lo acusaron de corrupción

El expresidente Mauricio Macri contó públicamente que mantuvo una reunión con el actual presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, sobre los proyectos a futuro para "contribuir en un cambio social positivo". La noticia fue comunicada por Macri al mismo tiempo que se conoció que Infantino recibió una denuncia por parte del ex presidente de la UEFA Michel Platini, quien lo acusó por "tráfico de influencias".

"Tuvimos una productiva reunión con Gianni Infantino, presidente de FIFA, sobre el futuro de la Fundación FIFA y los proyectos para seguir contribuyendo a un cambio social positivo", comenzó escribiendo Macri, quien ejerce el cargo de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, a través de su cuenta de Twitter. Según el exmandatario, dichos proyectos van "desde programas comunitarios para los jóvenes hasta el empoderamiento de mujeres y niñas".