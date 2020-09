El paraguayo Aldo Bobadilla fue echado como DT de Independiente Medellín y, a la vez, protagonizó una situación escandalosa con un periodista colombiano al que insultó y amenazó con golpearlo.

La directiva de la entidad de Medellín, rival de Boca en el Grupo H de la Copa Libertadores, resolvió alejar del cargo al ex arquero, a partir de la floja campaña del equipo no sólo en el torneo continental sino también en el orden local.

Independiente Medellín no sumó puntos en cuatro presentaciones en la Copa (perdió el jueves pasado como local con Boca por 1-0) y ocupa una discreta colocación en el Apertura colombiano, con 12 puntos producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas.



Además, durante la jornada tomó estado público una serie de insultos y amenazas que el propio Bobadilla le habría proferido al periodista Oscar Tobón, de la cadena Win Sports.



El reportero contó al sitio Fútbol red que el ex arquero de Boca (fue campeón en la Libertadores 2007 como suplente de Mauricio Caranta con Miguel Ángel Russo como DT) “me profirió palabras de grueso calibre y luego me dijo que me iba a pegar, porque estaba afirmando cosas falsas”.

El altercado se produjo en la noche del sábado, en el estadio Atanasio Girardot, en la previa del encuentro que Independiente Medellín (DIM) igualó 1-1 con Deportivo Pereira, por el certamen local.



El equipo colombiano se enfrentará este miércoles a las 19.15 hora local (20.15 de Argentina) a Caracas, en Venezuela, por el grupo H de la Copa Libertadores.