Ganó todo en Boca, perdió sus ahorros en el corralito y hoy está desesperado: “Me quedé sin un peso”

El exjugador peruano José Antonio Pereda, que perdió sus ahorros en el corralito y formó parte del Boca de Carlos Bianchi junto a Riquelme, está sin trabajo y alejado del fútbol.

Formó parte del histórico Boca Juniors de Carlos Bianchi que ganó todo. Sin embargo un triste hecho cambió el rumbo de su vida futbolística y no le quedó otra opción que volver a su Perú natal. José Antonio "Chino" Pereda, exjugador del "Xeneize", no tiene trabajo a raíz de la pandemia y en una entrevista con Infobae dio detalles de su presente. Además habló en la previa del duelo entre su selección y Argentina por las Eliminatorias.

El corralito en el 2001 marcó su carrera y a partir de ese momento nada fue lo mismo. Se fue del club de "La Ribera" ese mismo año, jugó en Universitario de Deportes y Cienciano y dejó definitivamente el fútbol. A sus 48 años y obligado a sobrevivir ante las adversidades el exvolante piensa en distintos proyectos futbolísticos para seguir adelante y recuerda grandes momentos.

Si bien está complicado por no conseguir trabajo no baja los brazos. La experiencia le sobra ya que durante 10 años trabajó como coordinador de divisiones menores en el Club Universidad César Vallejo. En 2020 se quedó sin lo único que le generaba ingresos y de ahí en adelante todo se hizo cuesta arriba. Según declaró en la mencionada entrevista tiene muchos gastos entre su casa, los impuestos, la universidad de sus hijos y la comida diaria.

Pero más allá del mal momento también es importante destacar lo que vivió vistiendo la camiseta de Boca. Estuvo entre 1998 y 2001, compartió plantel con grandes jugadores y ganó todo de la mano del "Virrey". No ingresó en la final de la recordada Intercontinental ante el Real Madrid pero lo vivió como un hincha más. Además jugó con su selección en las Eliminatorias previas a los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

El "Chino" Pereda ganó todo con Boca, jugó con Riquelme y hoy no tiene trabajo

Su recuerdo y opinión de la selección peruana

Qué mejor que vivir la previa de un Argentina vs. Perú con la palabra de un hombre que vistió la camiseta "Blanquirroja". Representó a su país ante la "Albiceleste" una sola vez en el 2000. En aquella ocasión su equipo cayó por 2 a 1 en Lima con los goles de Hernán Crespo y Juan Sebastián Verón. Sobre su paso por el seleccionado afirmó: "Es un sueño logrado. Representé a Perú y marqué goles importantes. Me deja satisfecho", aseguró.

Sobre el equipo que dirige el "Tigre" Ricardo Gareca el exjugador afirma que será un partido difícil pero que necesitan sumar de a tres. Sin embargo también firma el empate, que también le sirve para seguir prendidos. En relación al DT afirmó: "El 90% de los peruanos estamos muy contentos con lo que hizo. Nos llevó a un Mundial y seguimos en carrera para Qatar. Estamos conformes con su trabajo.

Su relación con Riquelme

Aunque actualmente se encuentran en situaciones diferentes el "Chino" no se olvidó de Román y lo que vivió junto a él en el "Xeneize". Si bien no tenían una fuerte amistad si compartieron momentos de gloria juntos y el exvolante aprendió mucho de su compañero. "No era de hablar mucho, pero cuando se necesitaba corregir algo o animar al plantel, lo hacía", concluyó.