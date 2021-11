Firmino del Liverpool afronta larga baja por lesión en tendón de la corva

El delantero brasileño del Liverpool, Roberto Firmino, sufrió una grave lesión en el tendón de la corva en la victoria del miércoles 2-0 en Liga de Campeones sobre el Atlético de Madrid y no hay un cronograma para su regreso a las canchas, dijo el técnico Jürgen Klopp.

La lesión podría descartar a Firmino para varios partidos, comenzando con la visita por Premier League el domingo al West Ham United. Liverpool, segundo clasificado, busca cerrar una brecha de tres puntos con el líder Chelsea.

Firmino ha disputado ocho partidos ligueros esta temporada y ha marcado cuatro goles. Tiene otros dos tantos en la Champions League en tres encuentros.

"Bobby no es una buena noticia con una lesión grave en el tendón de la corva, algo realmente lamentable. No sabemos exactamente cuánto tiempo estará fuera, pero no volverá hasta después del parate internacional (de noviembre)", señaló Klopp el viernes al sitio web de Liverpool.

Con información de Reuters