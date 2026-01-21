La FIFA Series se jugará entre marzo y abril.

El Mundial 2026 tendrá la particularidad de llegar con un nuevo formato, que eleva el número de participantes de 32 a 48 selecciones, lo que llevó a la clasificación de equipos que generalmente no suelen estar en la cita máxima del fútbol. Tal es el caso de seleccionados como Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán, Panamá, Haití y Curazao, entre otros, que tendrán que hacer un gran esfuerzo para tener chances de superar la fase de grupos.

Debido a esto, la FIFA ha optado por llevar a cabo una nueva edición de la FIFA Series, que se disputó por primera vez en 2024 con seis series que se realizaron en cinco sedes y con un total de 24 equipos. Ahora bien, en esta oportunidad, la máxima entidad del fútbol anunció una versión XXL del certamen, que contará con 48 selecciones de las seis confederaciones y con el extra de que incluirá grupos femeninos debido a la Copa Mundial Femenina que se jugará en 2027 en Brasil.

Para los seleccionados masculinos, la FIFA organizó nueve grupos, algunos de los cuales tendrán participantes del Mundial 2026, de manera que la FIFA Series les sirva como preparativos para la cita mundialista. En este sentido, las sedes serán Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda (dos grupos) y Uzbekistán, mientras que los conjuntos femeninos se reunirán en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

En cuanto al formato de competición, se trata de minitorneos amistosos que no tendrán una unificación global, puesto que cada sede será un torneo independiente en el que se jugarán dos fechas en cada grupo de cuatro equipos. Además de brindar la oportunidad de participar de amistosos internacionales, la FIFA Series le sirve a la FIFA para expandir el calendario sin tener que crear un torneo que resulte pesado para la agenda.

Por fuera de lo competitivo, lo cierto es que este tipo de eventos tiene la intención de probar nuevos mercados para el fútbol y continuar con la expansión y, a su vez, generar ingresos y contenido en los años sin mundiales. Y es que la FIFA Series tiene una periodicidad bianual, por lo que volverá a disputarse de nuevo en 2028.

Grupos de la FIFA Series

En total, habrá nueve grupos masculinos, que son:

Australia (AFC): Australia, Camerún, China, Curazao.

Australia, Camerún, China, Curazao. Azerbaiyán (UEFA): Azerbaiyán, Omán, Sierra Leona, Santa Lucía.

Azerbaiyán, Omán, Sierra Leona, Santa Lucía. Indonesia (AFC): Bulgaria, Indonesia, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves.

Bulgaria, Indonesia, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves. Kazajistán (UEFA): Comoras, Kazajistán, Kuwait, Namibia.

Comoras, Kazajistán, Kuwait, Namibia. Nueva Zelanda (OFC): Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda.

Cabo Verde, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda. Puerto Rico (Concacaf): Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Samoa Estadounidense.

Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Samoa Estadounidense. Ruanda (CAF) - Grupo A: Estonia, Granada, Kenia, Ruanda.

Estonia, Granada, Kenia, Ruanda. Ruanda (CAF) - Grupo B: Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania.

Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzania. Uzbekistán (AFC): Gabón, Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Venezuela.

La FIFA busca aumentar la competitividad a nivel mundial.

Por su parte, los grupos femeninos son: