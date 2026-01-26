FIFA Pass: el plan de Donald Trump para controlar los visados rumbo al Mundial 2026

EE.UU. presentó su plan para los visados.

La vigesimotercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA tendrá la particularidad de subir el número de participantes a 48 selecciones y ser organizada por tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Como consecuencia, los requisitos para ingresar a los países serán diferentes debido a la tramitación del visado, lo que se ha convertido en un problema para los fanáticos que sueñan con viajar para apoyar a sus representantes.

Debido a esto, el gobierno de los Estados Unidos, en conjunto con la FIFA, presentó el viernes pasado la creación del FIFA Pass, un sistema de programación de citas prioritarias para la tramitación de la visa estadounidense. A través del sitio oficial del Departamento de Estado se dio una explicación de los pasos a seguir para tener prioridad a la hora de realizar la entrevista de visa antes del inicio del Mundial 2026.

El requisito clave para acceder al FIFA Pass es contar con entradas adquiridas directamente a través del canal oficial de venta de la FIFA, lo que habilita para poder iniciar el trámite, que cuenta con tres pasos. El primero es iniciar sesión en el sitio de la FIFA y completar el formulario de inscripción al FIFA Pass, siempre y cuando se tengan entradas registradas en la cuenta para la Copa del Mundo.

Posteriormente, la persona interesada deberá seleccionar su nacionalidad o residencia donde presentará la solicitud y rellenar el formulario de visa DS-160 en Internet, además de que deberá cargar una foto actualizada y abonar el trámite. Por último, el sistema guiará al usuario a la programación de una fecha para la entrevista en cuestión y se informa que si se poseen entradas para el Mundial 2026, se otorgará el acceso a una cita FIFA Pass.

Ahora bien, desde la Casa Blanca advirtieron que esta inscripción no asegura la emisión de la visa, lo que quedará sujeto a la evaluación que se haga de cada entrevista y de pasar el proceso al demostrar que se cumplen con todos los demás requisitos para ingresar a los Estados Unidos. Entre estos, se destacan contar con los pasaportes válidos por seis meses, salvo que los solicitantes sean residentes de algún país exento.

Y es que los Estados Unidos tiene una lista negra de naciones que no pueden ingresar turistas a su territorio debido a cuestiones de seguridad nacional, aunque se podría hacer una excepción. En tales casos, se podrá presentar una solicitud a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje o tener una visa de visitante estadounidense válida de tipo B1 o B2.

Así están los grupos en el Mundial 2026.

La palabra de Infantino sobre la cita en Estados Unidos

Aunque Canadá y México también participen como organizadores, lo cierto es que Estados Unidos se llevará la mejor tajada, con una cantidad mayor de sedes y de partidos en el cronograma. De ahí que Gianni Infantino haya declarado en el video de la Casa Blanca: “La final se celebrará en Nueva York y Nueva Jersey, y en promedio tendremos 104 Super Bowls en poco más de un mes para determinar qué equipo será el campeón del mundo”.