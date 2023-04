Escándalo en puerta entre Mbappé y el PSG por Messi: "En ningún momento se me informó"

Kylian Mbappé pujblicó un contundente comunicado oficial contra el París Saint-Germain tras un video publicado por el club. El fastidio del futbolista de Francia.

Kylian Mbappé subió a sus redes sociales un comunicado contra el París Saint-Germain a raíz de un video institucional publicado que no le gustó nada. El futbolista francés salió con los tapones de punta y dejó expuesto a su club con una implícita defensa a Lionel Messi y Neymar.

El PSG realizó un posteo en sus redes sociales en el que se promociona la venta de abonos de cara a la próxima temporada del equipo. Sin embargo, hay un detalle que llamó la atención: no aparecen ni Messi ni Neymar y solo está Mbappé. Frente a esta situación, la figura de Francia estalló.

"Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023-2024. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor", expresó el futbolista de 24 años. Según relató, nunca le aclararon que el objetivo de la entrevista para las redes del PSG iba a ser promocionando la venta de abonos.

"Parecía, cuando la hice, una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado", sostuvo, en un duro comunicado hacia su propio club. "Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain", concluyó, teniendo en cuenta que no salen ni Messi ni Neymar, otras de las estrellas del equipo.

El duro posteo de Mbappé contra el PSG

Desencajados: el grito sacado de los hinchas del Barcelona por Messi

El Barcelona enfrenta al Real Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey y los hinchas catalanes se abstrajeron del clásico para gritar su deseo: pidieron por Lionel Messi en medio de los rumores que lo señalan afuera del París Saint Germain.

En el primer partido de la llave de la Copa del Rey, el Barcelona recibe al "Merengue" para sacar una buena ventaja de cara a la vuelta en el estadio Santiago Bernabeu. Más allá de la importancia del "Derby", todo el Camp Nou dejó en claro el sueño con respecto al mejor jugador de su historia

Cuando todavía ninguno de los equipos había llegado con claridad, los hinchas "blaugranas" comenzaron a gritar el típico cántico de "Messi, Messi" a los 10 minutos, en alusión al número que ya es marca registrada del capitán de la Selección Argentina.

Si bien varios directivos del club catalán reconocieron contactos con el entorno del mejor jugador del mundo, su llegada no parece sencilla. A pesar de que su continuidad en el PSG está cada día más lejana, el club tiene un problema que deberá solucionar para el retorno de Messi: debe reducir su plantel en casi 200 millones de euros para solucionar la diferencia negativa que tiene en el límite salarial y luego poder contratar en el próximo mercado de pases.