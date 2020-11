Es muy difícil que Germán Adrián Ramón Burgos logre pasar desapercibido. Tanto en su faceta de arquero, en su rol de cantante de rock y como ayudante de campo de Diego Simeone, el ex jugador se las ingenia para dar la nota y dar que hablar.

Lo cierto es que esta vez, luego de alejarse definitivamente del Atlético de Madrid para encarar su carrera como entrenador en soledad, el ex arquero de River sorprendió con un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que propone algunos cambios para darle dinamismo y emoción a los partidos de fútbol.

“Se me ocurrió pensar en cómo mejorar el fútbol. Cómo lo mejoraríamos beneficiando el gol, entonces los invito a pensar: por ejemplo en Champions, en Copa Libertadores, en copas internacionales, en Mundiales de Clubes, el gol de visitante vale doble. ¿Por qué no mejorar la puntuación del empate en los torneos locales y darle un impulso al gol?”, esgrime el "Mono" en el video que rápidamente se viralizó.

"Un 0-0 no puede valer el mismo puntaje que un 3-3 o un 4-4 o 2-2. Entonces, les dejo esta tabla para que la analicen y me ayuden a razonar a ver si sería posible cambiar esto en el fútbol, porque la puntuación de tres para el vencedor está bárbaro. Entonces, el 0 a 0, para mí, no debería valer nada", agrega.

Según el revolucionario sistema propuesto por el ex arquero de 51 años, ninguno de los dos equipos comienzan a sumar puntos hasta que conviertan al menos un gol. Por ejemplo, entonces, un empate en 1 significaría medio punto para cada uno, según Burgos.

"Un 2-2, un punto. Un 3-3, un punto y medio. Ya un 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 y lo que quieran empatar en goles, dos puntos. Entonces, premiaríamos esa cantidad enorme de goles que se contrapone totalmente con un empate 0-0 o 1-1”, detalla.

“Eso nos daría a los entrenadores otra capacidad de analizar los partidos. Por ejemplo, vas perdiendo 3-1 o vas ganando 3-1. Si empatas, tenés la posibilidad de ponerle un punto y medio si logras empatar 3-3", concluyó el ex jugador de 51 años, que mientras espera la oportunidad de dirigir a su primer equipo, ya tiene en la cabeza algunas ideas que seguramente darán que hablar.