Asombro en el folklore por lo que se filtró de Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino: "Tan grave"

El inesperado vínculo entre Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino.

Mirtha Legrand y El Chaqueño Palavecino tienen una inesperada relación que se dio a conocer este último tiempo por un video que se filtró recientemente en las redes sociales. En el mismo, la conductora se había referido hacia al artista de folklore de 64 años con una serie de comentarios contundentes por una de las máximas polémicas del cantante que impactó de lleno a la música.

Sin dudas que el mundo de la televisión y la música suelen entrelazarse por los artistas que visitaron distintos programas de la pantalla chica. Si alguien recibió a innumerables músicos y actores fue Mirtha Legrand a lo largo de su trayectoria en los medios. En este contexto, se dio a conocer un inesperado video de la conductora hablando sobre El Chaqueño Palavecino.

El hecho se remonta al 2017, cuando El Chaqueño Palavecino protagonizó una polémica situación en la 27º Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes por un comentario hacia una mujer del público. "Esa está buena. ¡Más gorda tiene que ser todavía! ¡Tiene que tener esa cola así que junta agua atrás!", lanzó sobre una fanática que iba a subir al escenario junto a él.

"No fue tan grave, no me parece tan grave, no sé, son cosas que por ahí dice la gente del interior, pero no fue tan grave", expresó Mirtha en una entrevista que le hicieron tras ser interceptada en la puerta de un teatro. "Bueno, pidió disculpas ¿no?", agregó la conductora sobre la actitud del músico frente a sus dichos. Cabe recordar que El Chaqueño visitó varias veces al programa de Mirtha Legrand y mantienen una relación cordial.

Giro inesperado en el folklore por lo que se supo del Chaqueño Palavecino: "Nunca imaginé"

El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los exponentes del folklore en Argentina por su aporte a la música en sus 40 años de carrera. Es por eso que lo que comunicó a través de sus redes sociales resonó en el rubro de la cultura, ya que reveló un giro inesperado que causó múltiples reacciones en el ambiente.

La música argentina tiene a un sinfín de referentes en los distintos estilos que se exploraron a lo largo de estos años. Desde el rock, el tango, el folklore y género urbano, más contemporáneo a la época, los artistas nacionales trascendieron generaciones y fronteras con su música y uno de los referentes es El Chaqueño Palavecino, quien en este 2024 cumplió 40 años de carrera.

En este marco, el cantante de 64 años utilizó sus redes sociales para dar un anuncio que deja entrever un giro inesperado en su trayectoria: va a hacer una gira por Europa. "Queridos amigos, es un honor y una gran emoción llevar nuestra música a tierras irlandesas", reveló El Chaqueño, quien tiene fecha confirmada para tocar en Dublin, Irlanda, el próximo 27 de marzo de 2025.

"Estaremos compartiendo chacareras, zambas y mucho más en esta gran ciudad ¡Espero con ansias ver a cada uno de ustedes para que juntos podamos hacer vibrar nuestras raíces y tradiciones en este rincón del mundo!", celebró el artista que viene de realizar un explosivo show en el Movistar Arena. "Nos vemos pronto, Dublín ¡Que la música nos una a todos!"; concluyó.