La ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó al conurbano bonaerense en donde mantuvo un encuentro con cooperativas cartoneras. “Organizar a la gente con derechos es la mejor política y la política más profunda", dijo. Se mostró junto al dirigente social Juan Grabois y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin. Ocurre en medio de la interna peronista y los duros cruces entre La Cámpora y Axel Kicillof. En paralelo, referentes políticos y abogados preparan una clase pública sobre "lawfare" frente a Comodoro Py el miércoles, el día en que se dará a conocer la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la causa Vialidad, en la que CFK fue condenada en primera instancia.

En la actividad, en la que resaltó el rol militante de la diputada nacional Natalia Zaracho, visitó el Eco Punto de Lomas de Zamora, una planta de reciclado donde trabajan 200 cartoneros y cartoneras organizados en cooperativas. Tras compartir cómo viven en la actualidad y las problemáticas que atraviesan, Zaracho le pidió a la expresidenta su apoyo para que la dirigencia política reconozca a la economía popular como trabajadores.

Cristina Kirchner contó que conversó con recicladoras y recicladores que le expresaron las consecuencias que atraviesan por la devaluación del salario entre otras consecuencias por el ajuste: "Me contaron cómo están sufriendo el impacto de las políticas de Milei; tanto por la caída del precio del cartón a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones, que en tres meses bajó de $200 a $100 el kilo, como por la disminución en los volúmenes de cartón por la brutal caída del consumo".

“Quiero decirte Nati que falta mucho todavía pero por algo empezamos, es la primera vez que una cartonera llega al Parlamento", sostuvo, sobre la legisladora que sufrió fuertes ataques por parte de dirigentes del Gobierno, de La Libertad Avanza como de periodistas del mainstream oficialista, que la maltrataron por no haber terminado la secundaria a tiempo, sino que unos años después en la escuela para adultos.

La visita, que contó con la participación del abogado y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, también incluyó una recorrida por el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje Construyendo Futuro en Villa Caraza, en Lanús, creado para que asistan los hijos de los cartoneros y cartoneras. También estuvieron presentes la ex directora nacional de Reciclado, María Castillo; el senador provincial Federico Fagioli; la diputada provincial Lucía Klug y la ex secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño.

Grabois se pronunció en redes sociales de forma muy afectuosa y mostro un fuerte alineamiento con Cristina Kirchner. "El amor que los humildes sienten por CFK es lo que me acercó a ella... hasta que se me pegó un día. No hay diferencia que lo borre”, manifestó.



Convocan una clase pública sobre Lawfare en Comodoro Py el día que leerán la sentencia contra Cristina

La clase pública “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare” se llevará a cabo frente a los tribunales de Comodoro Py el mismo día en el que se espera la decisión de la Cámara de Casación en el marco de la causa Vialidad, en la que Fernández de Kirchner fue condenada por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

Será el miércoles 13 de noviembre a las 9 y estará a cargo de Grabois; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; la periodista y política brasileña, Manuela Dávila; y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, Anabella Luccardi.

La iniciativa, cuya convocatoria es abierta busca visibilizar la persecución contra la ex presidenta y denunciar, a través de la docencia, los procesos judiciales que desde el kirchnerismo y sectores del peronismo consideran "espurios" y que "consolidarán la proscripción de Cristina ya anunciada en medios de comunicación".

En su cuenta de X, Grabois aseguró que ese día, “la mafia judicial va a ofrecer otro ejemplo de Lawfare, en este caso y otra vez sopa, contra Cristina".

"Nosotros nos encontramos a las 9hs frente a Comodoro Py para dar una clase pública sobre el cómo y el porqué de éste Plan Cóndor softpower que coordina en toda Latinoamérica el poder real mediante sus aparatos desinformacionales, mercenarios políticos, verdugos judiciales y grupos parapoliciales”, dijo.

Por su parte, Mena expresó: "En Argentina hay sectores que no aceptan las reglas el juego del régimen democrático y quieren afuera del tablero político a una de las líderes más importantes de la historia argentina. Y esos sectores tienen voceros masivos de comunicación que anticipan fallos condenatorios en sus portadas como hizo La Nación y como, tiempo atrás, publicó Clarín con 'la bala que no salió y el falló que sí saldrá'".

"Esta articulación manifiesta entre grupos de medios, poder ejecutivo nacional y un sector concentrado de la justicia no es otra cosa que una impunidad sin límites que tiene rehén a la democracia y a los argentinos. Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias como estas", agregó.