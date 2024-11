Scaloni sorprendió a todos sobre su estadía en la Selección Argentina: "Me tomé el tiempo"

Lionel Scaloni habló sobre el mal momento que vivió en la Selección Argentina que puso en vilo a los fanáticos.

En la Selección Argentina se habían encendido las alarmas luego de la victoria histórica ante Brasil, en el estadio Maracaná en 2023. Sin embargo, el triunfo quedó a un costado cuando Lionel Scaloni, minutos después de aquel partido, puso en duda su continuidad en la "Albiceleste" y ahora el entrenador reveló los motivos que lo llevaron a expresar su malestar.

"La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", comenzó diciendo este viernes en una entrevista en el programa Neura, sobre aquella noche en que dejó en vilo al seleccionado argentino.

Luego, el DT campeón del mundo agregó al respecto: "Yo creo que lo mejor que cuando uno no está bien es decirlo. Es inútil estar en un lugar donde no sos vos. Y la gente con la que yo trabajo necesita que sea sincero. Entonces las veces que yo he tenido esos problemas he hablado con los actores principales, con los jugadores, con la gente que rodea la AFA, con mi cuerpo técnico, con mi familia. Y la respuesta en ese momento fue una respuesta, a ver, yo me expresé, les dije lo que sentía y todos me dijeron que estaba bien, que me tome el tiempo que me tenga que tomar".

"No estaba bien conmigo mismo, se me venían miedos que antes que no tenía, después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná. Después de Brasil dije que tenía que pensar, sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión. Había sido muy pesado lo que había pasado", profundizó Scaloni.

Incluso, el oriundo de Pujato reconoció que no discutió con nadie aquella manifestación pública: "Yo no sé distinguirlo, no sabría decirte, porque no fui a hablar con nadie, me hubiera gustado, y muchos me han dicho que tendría que haber ido a incluso mi esposa, me decían, de hablar con alguien que no. Bueno, me lo guardé para mí, y bueno, fue esa época después del Brasil".

El legado de la Selección Argentina

Por otro lado, Lionel remarcó el sentido de pertenencia que logró el seleccionado: "Todos vamos a terminar igual, algún día no vamos a estar en esta vida y tenemos que dejar algo. No es que lo digo y no lo pienso. No van a poder decir que tuve altibajos, yo creo que debemos ser ejemplo de una vez por todas, no solo por lo que se ganó a nivel futbolístico, sino a nivel comportamiento, que hemos mejorado con algunos jugadores que se han equivocado, le hemos dicho que hay chicos mirándolos".

"Lo veo con mi hijo, está enamorado de Dybala, festeja los goles como Dybala. Lo imita. Lo veo y lo compruebo. Si ellos ven cómo se brindan estos chicos en la Selección, nosotros siempre decimos que si se comportan mal con uno, le decimos. Contra Colombia, en la Copa América 2019, le dieron a Leo y fueron todos a defenderlo", concluyó.

El ingreso de Nico Paz a la Selección Argentina

En las actuales Eliminatorias Sudamericanas, el cuerpo técnico sumó a juagdores de gran proyección y Scaloni habló de manera particular sobre uno de ellos: "A Nico Paz le dijimos 'entrá y hacé lo que sabés, si te equivocás no pasa nada'. Ahora a cada chico nuevo lo hacen cantar, a Nico lo subieron a una mesa, a Garnacho también. Eso hace que el grupo te acoja bien y eso hace que se sientan cómodos. La fuerza de la Selección Argentina es el grupo", contó Scaloni.