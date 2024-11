El acertijo visual que nadie descifra: si encontrás la letra "O", tenés una excelente vista.

Los acertijos visuales se volvieron a popularizar en el último tiempo, ya que cada vez son más las personas que tienen problemas visuales. Debido al uso constante de las pantallas, es muy común que la vista se deteriore cada vez más en personas jóvenes. Por esta razón, se viralizó un reto que consiste en encontrar una letra entre muchas otras diferentes.

Este test mide tu destreza visual de manera entretenida, para que te des una idea de cómo está el estado actual de tu visión. Por supuesto que no reemplaza la visita al oftalmólogo, pero puede servirte de indicador para saber en qué situación estás. En este reto, que muy pocas personas logran resolver, deberás encontrar la letra "O" entre todas las "Q".

El acertijo visual que nadie descifra.

Cómo resolver el acertijo de encontrar la "O" entre las "Q"

Para resolver cualquier acertijo visual, se recomienda que achines los ojos y primero hagas un paneo general. No te rindas, quedate algunos segundos pasando la mirada por toda la imagen. También podés alejarte para tener una mejor perspectiva. Enfocate especialmente en la parte de la colita de la "Q", que será lo que te hará encontrar la "O" más rápido. No te frustres si no la encontrás, ya que requiere de mucha práctica.

La respuesta al acertijo

La "O" se encuentra en la columna 14, fila 7.

La respuesta al acertijo visual.

Solo los mejores conductores adivinan: qué auto tiene prioridad en esta intersección

Existe un test para conductores de autos, camionetas y otros vehículos que se volvió viral en las redes sociales por lo difícil que le resulta resolver a la gran mayoría de las personas. Conocer a fondo las reglas de tránsito es indispensable para poder manejar, en especial en la ciudad, donde el tráfico es aún mayor. Además, en casos donde no hay señalizaciones, especialmente en la ruta, es muy importante saber cuándo se tiene prioridad y cuándo se debe ceder el paso.

Las reglas de tránsito pueden ser fáciles de memorizar al momento de rendir el examen, pero en la práctica, muchas personas las van olvidando. Por esta razón, es fundamental refrescar la memoria, razonar y entender qué autos tienen paso en determinadas intersecciones, especialmente cuando no hay señalizaciones. Comprender esto, además, puede ayudarte a conducir más tranquilo y con menos ansiedad para cuando te toque enfrentarte a este momento.

Qué auto tiene prioridad en esta intersección.

Se sabe que cuando no hay señalizaciones, el vehículo que tiene prioridad es el que viene de la derecha. Sin embargo, en esta intersección en forma de T puede ser difícil entender qué auto tiene prioridad, si el A, el B o el C. Mientras B, que viene del lado derecho a A, quiere doblar a la izquierda, A quiere seguir derecho, y a su derecha aparece C, quien quiere doblar a su izquierda. Es decir, B y C quieren doblar, mientras que A es el único que quiere seguir derecho.

En este caso, el auto que tiene prioridad es A, ya que no dobla y quiere seguir su camino en línea recta, y debe pasar primero. Luego, se debe aplicar la regla de la derecha: el auto que tiene al otro en su derecha, en este caso B, debe ceder el paso. Es decir, luego de A, tiene prioridad C por sobre el auto B. De esta forma, se resuelve el test y ya se tiene conocimiento sobre qué hacer en una situación similar. Siempre es importante frenar en las intersecciones, mirar hacia ambos lados y hacer señas o luces a los otros conductores en caso de tener dudas, para evitar un accidente.