Gallardo busca sumar otro campeón del mundo a River: "Él quiere volver

River Plate está cada vez más cerca de sumar a un nuevo campeón del mundo con la Selección Argentina al plantel que comanda Marcelo Gallardo. Antes del cierre de la temporada llegó un inesperado mensaje para el "Muñeco" y compañía, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el nombre del futbolista retumba con fuerza en las paredes del Estadio Más Monumental. Si bien dependerá de lo que suceda en los próximos meses, hubo un nuevo acercamiento que ilusiona a todos en Núñez.

Nicolás Otamendi volvió a ser noticia en River luego de que el presidente del Benfica, su actual club, se refiera a la posibilidad de sumarse a la "Banda" durante la próxima temporada. El experimentado defensor con pasado en Vélez Sarsfield, que priorizó jugar en Portugal hace unos meses, tendría decidido cambiar de rumbo y retornar al país. La fecha se desconoce, pero sería en 2025. Si bien aún no hay una confirmación, existe una chance latente que ilusiona a los hinchas. Más allá de esto, el mandamás del elenco luso está seguro que más pronto que tarde será una realidad.

"Un día quiere volver al club y a su país. No sabemos cuándo será eso. Él se prepara de la mejor manera posible y es el mejor ejemplo para los más jóvenes", aseguró el entrenador Bruno Lage en conferencia de prensa. De esta manera, abrió una nueva puerta para que el zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina de Lionel Scaloni se acerque no sólo al territorio argentino, sino también a River. El detalle no menor es que al vínculo del jugador con el club no le queda mucho y esto sería clave.

El contrato de "Ota" con el Benfica culmina a mediados del 2025, por lo que de concretarse recién sería en dicha fecha. Lo positivo para Gallardo es que arribaría justamente para disputar el Mundial de Clubes con la camiseta del "Millonario" y seguir fortaleciendo la defensa que ya cuenta con Germán Pezzella y Marcos Acuña como referentes campeones del mundo, además de Fabricio Bustos y hoy Paulo Díaz, que completan la línea de fondo.

Los números de Otamendi en su carrera

Nicolás Otamendi sonó otra vez en River

744 partidos oficiales entre los clubes y la Selección Argentina.

43 goles.

22 asistencias.

25 títulos conseguidos.

