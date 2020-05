El delanterio del Manchester City no se quedó callado y salió al cruce del diario Olé que había publicado una fake news sobre unos dichos del Kun Agüero sobre Lautaro Martínez.

La nota publicada decía que Agüero había "chicaneado" al actual nueve del Inter y además tenía intención de generar una grieta entre ambos delanteros de la Selección Nacional. Sin embargo, a la tarde el propio ex jugador de Independiente lo cruzó la publicación y contó: "¿Por qué no ponen todo el video si antes había dicho que era un jugador que me gusta mucho? Eh, son así".

En las imágenes se puede ver como acusa a los periodistas que lo sacaron de contexto y, además, defendió a Lautaro Martínez quien, ahora, está en la ira de grandes equipos europeos.