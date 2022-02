El insólito comunicado de Chapecoense con un sobreviviente de la tragedia

El lamentable comunicado de Chapecoense contra un sobreviviente de la caída del avión

El Chapecoense de Brasil lanzó un insólito comunicado contra uno de los futbolistas que sobrevivió a la tragedia ocurrida en 2016.

Pasaron más de cinco años de una tragedia que marcó un antes y un después en el fútbol mundial. Chapecoense se dirigía a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana en 2016 y el avión que trasladaba a la delegación se estrelló en Cerro Gordo, cerca de la mencionada ciudad colombiana. Uno de los sobrevivientes atraviesa una difícil situación por el insólito comunicado que realizó el club acerca de esa noche trágica.

Alan Ruschel fue uno de los que salió con vida del accidente aéreo y el único que volvió a jugar al fútbol de manera profesional. Hasta formó parte de la institución los años siguientes, aunque en el medio fue cedido a tres clubes de Brasil. El problema que tuvieron con el futbolista brasileño fue a raíz de una deuda que cobró. Luego de esto, el Chapecoense emitió un informe en el que dispararon contra el defensor.

"Hay que señalar que el reclamante no fue víctima de un accidente, al contrario, fue un sobreviviente, bendecido por la fuerza divina y, entre los directamente vinculados al fútbol, el único que continúa desarrollando actividades de manera idéntica al periodo anterior. El accidente le dio notoriedad y apalancó sus ganancias. Con sólo revisar el historial en su ficha de trabajo, su imagen aumentó y ganó notoriedad mundial", sostuvo el comunicado.

Alan Ruschel contestó sin guardarse nada: "Tuve acceso a la defensa del club, y afirman que no soy víctima del accidente, sino sobreviviente. Dicen que la tragedia me benefició. Son frívolos y no están preparados para manejar un asunto tan importante. Mi vida necesitaba continuar, pero eso no quita responsabilidad al club. Sólo yo sé los traumas que llevo conmigo, el esfuerzo y la lucha por volver a jugar".

Y agregó: "Hoy tengo ocho tornillos en mi espalda, no quiero victimizarme, sólo dejar en claro esta situación. Afirmar que mi vida siguió con normalidad es absurdo. No sólo para mí, sino también para las familias de las víctimas del accidente", concluyó. Con toda razón, el lateral izquierdo expuso su opinión ante esta terrible injusticia por parte del Chapecoense. El club brasileño no respondió ante los dichos del futbolista.

Jordi Bongard, joven promesa de Alemania, falleció en un accidente de tránsito

Una nueva muerte golpea al fútbol en este 2022. No fue adentro de una cancha como sucedió en otras ocasiones, sino que ocurrió afuera y de manera trágica. Un terrible accidente de tránsito terminó con la vida de la joven promesa del Borussia Mönchengladbach, Jordi Bongard. A raíz de esto, se cancelaron los entrenamientos de mayores y del sub-23, al que pertenecía, como también la conferencia de prensa previa al partido ante el Wolfsburgo.

El defensor alemán de 20 años, que tenía una gran carrera por delante, demostró en pocos partidos con el "Equipo B" del "Gladbach", que tenía muchas condiciones. Disputó 9 encuentros y convirtió un gol en la presente temporada. Tanto la institución a la que pertenece, como así también el Real Madrid, dejaron sus respectivas condolencias por el fallecimiento del habilidoso zaguero teutón.