El DT que defenestró a Messi para elogiar a Maradona: "No tiene pasión"

Jorge Jesús, entrenador del Benfica de Portugal, expuso las diferencias existentes entre la pasión que Diego Maradona y Lionel Messi sostienen por el fútbol, elogiando al astro recientemente fallecido, de quien dijo que “nació para ser futbolista”, y denostando al rosarino, que "no tiene nada de pasión".

“Era un top mundial, pero tenía pasión por el juego, nació para ser futbolista, nació con todo. No es un producto trabajado, nació así. Amor, todo el sentimiento que tenía con la pelota”, explicó el ex director técnico de Flamengo de Brasil en conferencia de prensa.



Además, Jorge Jesús estableció una diferencia en la manera de sentir la disciplina que experimentaba Maradona, bastante distinto de las sensaciones que muestra el actual crack del Barcelona. “Maradona fue el más grande, no sólo por lo que fue como genio y jugador, sino por la forma en qué demostró. Eso marca la diferencia”, explicó el DT portugués.

, arremetió Jorge Jesús.

El entrenador quiso aclarar para evitar malinterpretaciones: “Messi es un gran jugador. Pero estamos hablando de lo que es la vida y el sentimiento. Tener pasión por el juego y el fútbol. Creo que Maradona fue inclusive sobresaliente en relación con los demás”, justificó.