Delanteros "Chucky" Lozano y Berterame regresan a selección mexicana para amistosos ante Japón y Corea del Sur

Los regresos de los delanteros Hirving "Chucky" Lozano y Germán Berterame destacaron el jueves en la convocatoria de la selección mexicana para los partidos amistosos ante Corea y Japón como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Lozano no aparecía con la selección desde marzo de 2024 cuando participó en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, mientras que Berterame, el argentino naturalizado mexicano, jugó por última vez con el "Tri" en octubre de 2024 en un amistoso ante Estados Unidos.

La selección dirigida por Javier "Vasco" Aguirre enfrentará el 6 de septiembre a Japón en el Oakland-Alameda County Coliseum de California, y tres días después jugará ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

México será anfitrión del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, por lo que ya tiene su participación asegurada y no disputará las eliminatorias de la Concacaf.

A continuación, la lista de 25 jugadores convocados

publicada el jueves por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Moreno (Pachuca).

Defensas: Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca), Jorge Sánchez y Jesús Orozco (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Juan José Sánchez Purata (Tigres UANL), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).

Medios: Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Erick Sánchez (América).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres UANL), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Santiago Giménez (Milan, Italia), Hirving Lozano (San Diego, EEUU), Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Monterrey).

Con información de Reuters