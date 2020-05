Crece en las redes una campaña para que Netflix haga una serie de Carlos Salvador Bilardo

En medio del boom de las series deportivas, las redes sociales estallaron en un reclamo directo para Netflix: quieren una serie de Carlos Salvador Bilardo.

Después de la ficción dedicada a la vida de Carlos Tévez y en medio del furor del documental The Last Dance, sobre la última temporada de los multicampeones Chicago Bulls de Michael Jordan, los hinchas de Estudiantes de La Plata comenzaron una campaña para reclamar algún tipo de contenido dedicado al ex entrenador.

Todo inició con un reclamo en Twitter de la cuenta Escobas y Bidones, donde apuntó: "Bueno gente, les voy a pedir ayuda. Es sólo un RT y así entre todos logramos que @NetflixLAT haga una serie sobre el gran CARLOS SALVADOR BILARDO. Ya la tienen varios deportistas y sería un acto de justicia para quien entregó su vida a la Selección. RT Bilardista y comentario".

A ese pedido se sumaron miles de usuarios que trascendieron las fronteras 'Pincharratas'. Claro está, el último entrenador campeón del Mundo con la Selección masculina tiene el afecto de todo el pueblo.

El dato de color lo aportaron quienes ya empezaron a pensar en actores para cumplir el rol del 'Narigón'. La mayoría apuntó a Diego Peretti como el favorito.