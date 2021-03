Boca Juniors venció a Claypole por 2-1 en los 32avos de final de la Copa Argentina y dejó más dudas que certezas. El equipo de Miguel Ángel Russo empezó perdiendo por el gol de Claypole marcado por Leonel Landaburu y era superado ampliamente por el conjunto del ascenso, que lo atacó en muchas ocasiones durante el primer tiempo. Las fallas defensivas y las desatenciones se hicieron presentes, en el tanto y en las otras acciones ofensivas del equipo campeón de la "D".

Minutos después del gol, el Xeneize se despertó y comenzó a buscar por todos lados el tanto de la igualdad para evitar el papelón. Le costó pero Edwin Cardona comenzó a jugar su fútbol y empujó a sus compañeros en el estadio Ciudad de Lanús. Tras un centro al ras desde la banda izquierda, le quedó al colombiano Sebastián Villa que gambeteó a su defensor -de floja reacción- y remató firme para el 1-1 a los 36 minutos del primer tiempo.

A partir del empate del extremo colombiano, el partido cambió por completo. Si bien el fútbol de Boca sigue teniendo fallas y la mejora no es total, Claypole no pudo volver a imponerse en ataque y la pelota pasó a ser del actual campeón del fútbol argentino. De todas formas, no hubo asociaciones ni tampoco conexiones para generar más remates por parte de los jóvenes delanteros.

El 1-0 de Claypole:

El 1-1 de Boca:

El segundo tiempo tuvo poca acción, ambos equipos se disputaron la pelota y no se complicaron. Sobre la mitad del complemento, Claypole tuvo una pelota de gol inmejorable y una increíble tapada hizo que Javier García se luzca en el arco de Boca, una de las grandes figuras del partido. Pocos minutos más tarde de su salvada, a los 31', Cardona volvió a comandar un ataque, la abrió para Gonzalo Maroni y tras un gran rodeo, definió de excelente manera. La pelota se desvió pero entró y el cordobés festejó su segundo gol con la camiseta del club de la Ribera.

Sobre el final, Claypole tuvo una chance más. La pelota caminó por la línea y encendió todas las alarmas. Por muy poco no la pudieron empujar y Boca terminó quedándose con el triunfo y el pase a los 16avos de final, donde enfrentará a Defensores de Belgrano. Mientras tanto, pensando en Vélez Sarsfield por la Copa de la Liga, los de Russo deberán realizar una gran autocrítica y mejorar si quieren volver a campeonar.

El 2-1 final:

Datos del partido

Boca: Javier García; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Cristian Medina, Alan Varela, Edwin Cardona, Sebastián Villa; Luis Vázquez. DT: Miguel Ángel Russo.

Claypole: Tiago Libares; Franco Pezzani, Cristian Ordóñez, Emanuel Díaz, Leonel Landaburu; Facundo Garzino, Hernán González, Sergio Alfonzo, Juan Cruz Iglesias; Thiago Calone y Lucas Carballo. DT: Roque Drago.

Estadio: Néstor Díaz Pérez (Lanús).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.