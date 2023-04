Ceferin es reelegido presidente de la UEFA sin oposición

Aleksander Ceferin fue reelegido presidente de la UEFA sin oposición durante el congreso ordinario del organismo rector del fútbol europeo celebrado este miércoles en Lisboa.

El esloveno ha sido reelegido para un mandato de cuatro años, hasta 2027.

Ceferin fue elegido séptimo presidente de la UEFA en 2016 para sustituir a Michel Platini, quien fue expulsado de la administración del fútbol en 2015 por infracciones éticas y obligado a abandonar la UEFA al año siguiente tras perder el recurso contra su inhabilitación.

A sus 55 años, se enfrentó a su mayor desafío en abril de 2021, cuando algunos de los principales clubes europeos intentaron formar una Superliga europea.

El torneo era una amenaza directa para la competición continental de clubes de la UEFA, la Liga de Campeones, y Ceferin pidió a los aficionados, federaciones de fútbol y Gobiernos que se opusieran a la "vergonzosa e interesada propuesta".

En su discurso previo a su reelección, Ceferin afirmó: "El fútbol europeo ya es global. Y aunque estamos cosechando los beneficios, también estamos pagando el precio".

"Ha habido tentaciones, e incluso intentos, de crear nuevos modelos, pero entran en conflicto con el modelo europeo que tan bien conocemos y tanto apreciamos".

"Nuestro modelo se basa en el mérito deportivo. De donde venimos, el mérito no tiene precio. El mérito no se reclama. No se adquiere. Sólo se puede ganar. Temporada a temporada. Dentro y fuera del campo. No hay sitio para cárteles en este continente".

Ceferin también destacó la necesidad de tomar medidas drásticas contra los abusos a los jugadores.

"El fútbol es un deporte inclusivo, abierto a todos", afirmó. "Desgraciadamente, algunos todavía no han comprendido este concepto, por lo que vamos a tener que replantearnos nuestro enfoque".

"Tenemos que perseguir más eficazmente a los infractores cuando un jugador es objeto de insultos racistas, homófobos o sexistas durante las competiciones de la UEFA. Estamos aquí para proteger a los jugadores".

Ceferin, abogado de profesión, fue reelegido por primera vez sin oposición para un mandato de cuatro años en 2019.

Con información de Reuters