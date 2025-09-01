Bayer Leverkusen destituye a Ten Hag tras sólo dos partidos ligueros en el cargo

Imagen de archivo del entrenador del Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, durante un partido de la Bundesliga ante el TSG 1899 Hoffenheim, en el BayArena, Leverkusen, Alemania.

El Bayer Leverkusen anunció el lunes la destitución de su entrenador, Erik Ten Hag, después de sólo dos partidos ligueros que se saldaron con una derrota y un empate.

El Leverkusen perdió su primer partido de esta temporada de la Bundesliga contra el Hoffenheim en casa (2-1) y este sábado empató 3-3 ante un Werder Bremen con 10 hombres, lo que certificó el adiós del entrenador holandés a su breve paso por el club alemán.

"La decisión no fue fácil para nosotros. Nadie quería dar este paso", declaró Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen. "Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que construir un equipo nuevo y exitoso con esta configuración no es factible".

Ten Hag, que llevaba sin dirigir desde su despido del Manchester United en octubre, sustituyó a Xabi Alonso después de que el español fichó por el Real Madrid.

El Leverkusen terminó segundo de la liga la temporada pasada, después de que Alonso lo condujo al doblete en la campaña 2023-24, en la que levantó su primer título de la Bundesliga sin perder un solo partido.

La tarea de Ten Hag de emular la exitosa etapa de Alonso en el club se vio dificultada por las salidas en pretemporada de Florian Wirtz, Jérémie Frimpong, Amine Adli, Jonathan Tah y Granit Xhaka, entre otros.

Su carrera en el Leverkusen comenzó con una victoria por 4-0 contra el Sonnenhof Grossaspach, de la cuarta categoría, en la primera ronda de la Copa de Alemania, pero, con el club ya a cinco puntos del líder, el Bayern de Múnich, y una campaña de Liga de Campeones en el horizonte, a Ten Hag ya se le ha acabado el tiempo.

"Una despedida a estas alturas de la temporada es dolorosa, pero creíamos que era necesaria", dijo Fernando Carro, director general del Leverkusen. "Seguimos comprometidos con la consecución de nuestros objetivos para la temporada, y para ello necesitamos las mejores condiciones posibles a todos los niveles y en todo el primer equipo".

