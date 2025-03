La tajante comparación de Fabio Capello entre Lamine Yamal y Messi

El exentrenador y exfutbolista italiano Fabio Capello ensalzó al fútbol español y elogió a un "extraordinario" Lamine Yamal, aunque "no tiene la genialidad" del argentino Leo Messi, además de calificar de "tonterías" las críticas hacia Kylian Mbappé en sus primeros meses defendiendo la camiseta del club blanco.

"Es un chaval que está haciendo cosas importantes. Cuando empezó en el Barcelona se dijo que era el nuevo Messi y no, no llega a ese nivel. Es un jugador extraordinario, espectacular, top, pero no tiene la genialidad de Messi", valoró el exentrenador durante la presentación este lunes de los nominados a los Premios Laureus 2025 en la Real Casa de Correos de Madrid.

Además, Capello defendió que el fútbol español es "el mejor" de la actualidad, y destacó, en el fútbol femenino, "didáctico, pero sin ninguna fantasía", "no hay nadie mejor" que Aitana Bonmatí, "la mejor jugadora de España y del mundo".

Sobre el derbi madrileño de este martes de la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, el italiano auguró un partido "difícil para los dos equipos". "Como siempre, es un partido diferente, porque es un derbi, es un partido de Champions", dijo.

"La costumbre que tiene el Madrid para jugar este partido lo ayuda mucho, como siempre, la calidad de los jugadores del Madrid marca la diferencia. Pero no pueden relajarse, el 'Cholo' prepara siempre muy bien los partidos y puede ser difícil también para el Madrid ganar este partido", analizó.

Capello aprovechó para poner de relieve el rol del francés Kylian Mbappé, "un gran jugador" que "ha necesitado tres meses para entender qué es el Madrid". "Ha sido difícil para él, muchas veces lo han criticado, pero no han comprendido nada. Han dicho tonterías, por eso ahora se ve que es un jugador extraordinario, de un nivel muy alto", alabó.

Además, reiteró que Carlo Ancelotti "es el mejor entrenador del mundo, porque sabe manejar el equipo, sabe de fútbol". "Están jugando muy bien. Ayudó mucho Mbappé a entrar en el equipo, es un mérito", elogió a su compatriota.

"El compromiso en el equipo, el entrenador lo sabe. Habla con todos, se ve en el campo, pero la cosa más importante, es que el líder es él. Cuando lo es, los jugadores lo entienden, pueden llegar donde quieran", añadió sobre Ancelotti.

Capello ve "trabajados" al Real Madrid y al Atlético de Madrid. "El ejemplo es que saben hacer vino con la uva que tienen. Por eso es importante entender qué tienes y saber dónde quieres irte. Si no entiendes esto, es un fracaso. Y con estos equipos, fracasar es fácil", reflexionó.

Finalmente, valoró la irrupción de Raúl Asencio en el primer equipo blanco. "Le he visto, es buen jugador. Los jugadores que no buenos no están en el Real Madrid. Por eso hay que esperar un poco", concluyó.

Con información de EuropaPress.