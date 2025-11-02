América gana y se acerca a líder Cruz Azul en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 1 nov - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció el sábado 2-0 a León y se ubicó en el segundo lugar del torneo Apertura, a un punto del líder Cruz Azul.

Con su décimo triunfo, las "Águilas" del América llegaron a 34 puntos, los mismos que registra Toluca, ambos escoltando a la "Máquina Celeste" de Cruz Azul.

En el partido correspondiente a la decimosexta y penúltima jornada del torneo, disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América estuvo cerca de anotar a los 12 minutos con un disparo del uruguayo Brian Rodríguez que pegó en el travesaño.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El francés Allan Saint-Maximin marcó el primer gol para América a los 58 minutos cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un potente disparo de derecha en la entrada del área.

El uruguayo Rodrigo Aguirre anotó el segundo gol a los 84 minutos con una definición de zurda a la media vuelta dentro del área.

En los otros partidos del sábado, Monterrey y Tigres UANL empataron 1-1 con goles del español Sergio Canales y del argentino Ángel Correa, respectivamente.

En tanto, Atlas y Toluca igualaron sin goles.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM juegue ante Tijuana, Querétaro reciba a Mazatlán y Guadalajara visite a Pachuca.

En el inicio de la jornada, Cruz Azul goleó el viernes 3-0 en su visita a Puebla y subió a lo más alto de la tabla general del torneo con 35 puntos, seguido por Toluca y América que registran 34 unidades, y Tigres UANL con 33.

Necaxa derrotó 4-1 a Santos Laguna, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 como visitante al Atlético de San Luis.

Con información de Reuters