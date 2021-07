A Boca se le cayó otro refuerzo en el mercado de pases

El club "Xeneize" tenía casi arreglado al centrodelantero que tanto busca, pero sobre el final se quedó sin nada y ahora seguirá negociando por otros posibles fichajes desde el exterior.

¿Habrá más incorporaciones sobre el final o no?

¿Habrá más incorporaciones sobre el final o no?

En plena búsqueda de un centrodelantero en este mercado de pases, a Boca se le cayó otro "9" de los que tanto deseaba. Se trata de Franco Di Santo, el jugador que tuvo un muy buen primer semestre en San Lorenzo hasta que se lesionó y perdió terreno en el equipo de Boedo.

El atacante mendocino de 32 años, 1.93 m. y 90 kilos no llegará al "Xeneize" porque el club que comanda Jorge Amor Ameal no puede ofrecerle por el momento el mismo salario que cobra en el "Cuervo", al que llegó en 2020. Por lo pronto, ambas entidades se retiraron de la mesa de diálogo y, de hecho, hubo un encuentro cara a cara en el predio de Ezeiza y nuevas charlas virtuales que no prosperaron.

Desde el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme le ofertaron a Di Santo un sueldo inferior al que percibe en el "Ciclón" y encima con un tope al dólar, que tenía hasta el ídolo y reciente excapitán Carlos Tevez. Sin embargo, al futbolista no lo sedujo demasiado y por ahora continuará con su trayectoria profesional en el Bajo Flores.

Los delanteros de Boca para el segundo semestre de 2021

Hasta ahora, los "9" naturales que están en el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo son apenas Nicolás Orsini y Luis Vázquez, aunque irán por otro que podría ser colombiano, ya que interesan tanto Roger Martínez (América de México) como Miguel Borja (Palmeiras de Brasil).

En cuanto a los extremos, se destacan Cristian Pavón, Sebastián Villa, Norberto Briasco y Eduardo Salvio, aunque el "Toto" sigue lastimado y podría volver a las canchas recién en octubre.

Los números de Franco Di Santo en su carrera

En la Primera División, el jugador que tuvo un breve paso por las Selecciones nacionales debutó en Audax Italiano de Chile en 2006 y luego pasó también por: Chelsea (2008-2009), Blackburn (2009-2010) y Wigan (2010-2013) de Inglaterra; Werder Bremen (2013-2015) y Schalke 04 (2015-2019) de Alemania; Rayo Vallecano de España (2018-2019); y Atlético Mineiro de Brasil (2019).

En total, disputó 396 partidos oficiales con 74 goles y 26 asistencias.