"Maxi" Rodríguez anuncia retiro del fútbol a los 40 años en Newell's de Argentina

El delantero argentino Maximiliano Rodríguez anunció el viernes que se retirará del fútbol al final del actual torneo de primera división argentino, poniendo fin a una carrera de 21 años que actualmente lo encuentra en Newell's Old Boys y que también lo vio destacarse en Atlético de Madrid y Liverpool de Inglaterra.

"Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar, este momento de dar un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil pero a la vez estoy muy tranquilo", dijo "Maxi" Rodríguez en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Rodríguez, de 40 años, inició su carrera profesional en Newell's de Rosario en 1999. Luego pasó por Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool de Inglaterra y Peñarol de Uruguay antes de regresar a su primer equipo.

Con el seleccionado mayor de fútbol de Argentina participó de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde el equipo "albiceleste" obtuvo el subcampeonato. También se consagró campeón mundial juvenil en 2001 con el combinado argentino Sub-20.

"Fueron muchos años de carrera y me brinde al máximo y me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar. Quiero agradecerles a todos los equipos donde estuve (...) Y a la selección argentina que junto con Newell's son las dos camisetas que amo con locura", dijo Maxi.

Para el cierre del campeonato argentino restan tres fechas, en las cuales el conjunto de la ciudad de Rosario enfrentará a Boca Juniors, Banfield y San Lorenzo.

Con información de Reuters