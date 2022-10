Un nuevo rumbo: Jorge Sampaoli asumió como técnico de un importante club de Europa

Jorge Sampaoli se convirtió en el nuevo técnico de un importante club europeo. Enterate todos los detalles y cuál es el rumbo del ex técnico de la Selección Argentina.

Jorge Sampaoli se convirtió en el técnico de un importante club de Europa y tendrá una nueva experiencia en el Viejo Continente. El ex entrenador de la Selección Argentina dejó el Olympique de Marsella hace unos meses y su destino estará en un equipo de España que no atraviesa su mejor momento. Los resultados no se dieron para quien ocupaba su cargo, por lo que finalmente se decidieron y el argentino tomará las riendas para reencaminar al plantel.

El DT de la "Albiceleste" en el Mundial de Rusia 2018 asumió en el Sevilla y será su tercer etapa en el fútbol europeo. Cabe destacar, que no le fue tan mal en su primera temporada con el elenco "Andaluz" cuando lo comandó entre 2016 y 2017. Por este motivo, la dirigencia confió en él nuevamente para darle el lugar y tratará de revertir una floja situación que dejó el español Julen Lopetegui.

Actualmente, en La Liga, el Sevilla está en el puesto 16 con sólo 5 puntos y muy lejos de los de arriba. Tanto el Barcelona como el Real Madrid acumulan 19 unidades y lideran la tabla de posiciones, por lo que Sampaoli tendrá que trabajar fuerte si quiere devolver a su equipo a los lugares de vanguardia. Para colmo, en la UEFA Champions League la historia es similar con sólo tres fechas de la fase de grupos disputada.

En el mencionado certamen continental, el conjunto español integra el Grupo G con el Manchester City, el Copenhague y el Borussia Dortmund. Este último lo goleó en la última jornada por 4 a 1 y en la primera sufrió un resultado similar con el elenco "Ciudadano", ambos en condición de local. Por este motivo, el DT argentino no puede dejar nada al azar y tiene que ir por todo en los encuentros que queden para meterse en los octavos de final.

Cómo le fue a Sampaoli en el Sevilla y por qué se fue

El casildense ya dirigió con buen suceso a Sevilla también en la temporada 2016-2017, cuando se ubicó en la cuarta posición clasificándolo a la Champions, con 21 triunfos, 9 empates y 8 derrotas. En aquel paso Sampaoli, nacido en la localidad santafesina de Casilda el 13 de marzo de 1960, rescindió su contrato para tomar la dirección técnica del seleccionado argentino, donde no tuvo éxito.

Jorge Sampaoli como técnico de la Selección Argentina

Antes y después hizo un buen trabajo en la Universidad de Chile y la selección de ese país (logró la primera Copa América de su historia), Santos y Atlético Mineiro, de Brasil. En este caso, tendrá a varios jugadores argentinos que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022, como es el caso de Alejandro Gómez, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Erik Lamela.