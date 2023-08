Tremenda burrada: erró un penal insólito por picarla y el video se hizo viral

Un futbolista erró un penal insólito por picarla en una definición en el fútbol de Venezuela y el video no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Un jugador venezolano ejecutó "el peor penal de la historia" en una definición y el video del momento no tardó en hacerse viral. Durante el cruce entre Estudiantes de Mérida y Rayo Zuliano, uno de los zagueros de este último elenco pateó el cuarto remate de la serie, trató de picarla y salió una verdadera burrada. El encuentro formó parte de la Copa Rey de Marcas, la cual tiene una particularidad especial que la hace distinta a las demás en el mundo del fútbol.

En el mencionado certamen, todos los partidos van a una tanda de penales y lo que sucede poco tiene que ver con el resultado que se da en los 90 minutos (Rayo ganó 2 a 1), pero sí sirve ganarla para acercarse al trofeo. En este caso fue el defensor Óscar Flores quien se encargó de patear cuando su equipo estaba 3-2 en el marcador, pero la manera que eligió no fue la indicada. Como no podía ser de otra manera, su yerro trascendió en el mundo y las redes hicieron eco.

El central del Rayo Zuliano trató de picar el balón al mejor estilo Sebastián Abreu, pero conectó débilmente la pelota que se levantó sólo unos centímetros y no avanzó hacia el arco. Para colmo, el arquero de Estudiantes se tiró junto a su palo izquierdo, por lo que si Flores ejecutaba bien su remate igualaría la serie. Esto no sucedió, pero no impidió que se queden con el triunfo en la tanda, ya que el conjunto de Mérida erró dos y cayó por 5 a 4.

En cuanto al torneo que se inauguró recientemente en Venezuela, se disputará entre las fechas 22 y 30 de la liga con el fin de potenciar el fútbol local. Para esto, con el llamativo nombre de Copa Rey de Marcas, su idea es atraer a los sponsors para que apoyen dicho campeonato. En cada partido habrá una copa en juego y el que sume más que el resto (es decir, el que gane más tandas de penales), será el campeón, sumado a que sus futbolistas recibirán parte de lo recaudado por los patrocinios.

El Tata Martino dijo lo que todos piensan sobre el primer gol de Messi en la MLS

Gerardo Martino habló sobre el primer gol de Lionel Messi con el Inter Miami en la MLS de Estados Unidos y se refirió al brillante pase del mejor del mundo a Benjamín Cremaschi que derivó en el grito del astro rosarino. El "Tata", contento por el presente del elenco que dirige en el que ya ganó la Leagues Cup y clasificó a la final de la US Open Cup, no dudó en afirmar lo que piensa del diez. Con elogios y sorpresas, el DT argentino no se guardó nada.

"Es la primera vez que creo que veo no menos de diez veces el pase. Cuando tuve la oportunidad de jugar al fútbol me gustaba mucho el pase gol, y realmente no descubro por ningún lado cómo lo vio a Cremaschi", aseguró el "Tata" Martino sobre el grito de Lionel Messi contra el New York Red Bull. Es que el mejor del mundo habilitó a su compañero con un pase milimétrico cerca del área chica, este último se la devolvió y el rosarino definió sin arquero para cerrar el partido.