El Tata Martino dijo lo que todos piensan sobre el primer gol de Messi en la MLS: "Ningún lado"

Gerardo "Tata" Martino habló del primer gol de Lionel Messi en la MLS ante New York Red Bull y dijo lo que todos piensan del astro argentino.

Gerardo Martino habló sobre el primer gol de Lionel Messi con el Inter Miami en la MLS de Estados Unidos y se refirió al brillante pase del mejor del mundo a Benjamín Cremaschi que derivó en el grito del astro rosarino. El "Tata", contento por el presente del elenco que dirige en el que ya ganó la Leagues Cup y clasificó a la final de la US Open Cup, no dudó en afirmar lo que piensa del diez. Con elogios y sorpresas, el DT argentino no se guardó nada.

En la previa del encuentro contra el Nashville por la fecha 29 del mencionado torneo, el entrenador se refirió a la presencia de la "Pulga" en dicho compromiso y a varios temas referidos al plantel. Con el objetivo de meterse en los playoffs de la Major League Soccer -lo cual no será tarea fácil- Martino sabe que el equipo no puede perder puntos. Al margen de esta situación, el estratega se tomó unos minutos para explicar cómo vivió el tanto que marcó su principal estrella.

"Es la primera vez que creo que veo no menos de diez veces el pase. Cuando tuve la oportunidad de jugar al fútbol me gustaba mucho el pase gol, y realmente no descubro por ningún lado cómo lo vio a Cremaschi", aseguró el "Tata" Martino sobre el grito de Lionel Messi contra el New York Red Bull. Es que el mejor del mundo habilitó a su compañero con un pase milimétrico cerca del área chica, este último se la devolvió y el rosarino definió sin arquero para cerrar el partido.

Por otro lado, el técnico confirmó que la "Pulga" estará desde el comienzo contra el Nashville: "El partido clave para recuperarlo fue el pasado contra New York. Si no hay ningún inconveniente, Messi será de la partida". Cabe destacar que, para que tenga un merecido descanso, el exhombre del Barcelona no fue titular en dicho cotejo tras varios encuentros desde el arranque, ingresó y convirtió. Ahora, el Inter Miami está obligado a sumar de a tres en los partidos que quedan para lograr el objetivo de avanzar de ronda.

Objetivo playoffs de la MLS: el Inter Miami va por la clasificación de la mano de Lionel Messi

El Inter Miami está en una situación crítica en la MLS y de la mano de Lionel Messi sueñan con alcanzar nuevamente la gloria. El objetivo a esta altura del certamen estadounidense es la clasificación a los playoffs, de lo cual se encuentra muy lejos. En el penúltimo lugar y con sólo 21 unidades -a 33 del puntero-, el elenco al que se sumó el mejor del planeta tendrá que ganar lo que le queda para quedar mejor posicionado.

Con sólo 23 encuentros disputados de 34, los comandados por el técnico argentino Gerardo Martino llevan sólo 6 triunfos, 3 empates y 14 derrotas con poco menos de media temporada por delante. Luego de jugar contra el Nashville este miércoles 30 de agosto, el equipo tendrá varios compromisos entre septiembre y octubre en los cuales se verá obligado a sumar para acercarse a la siguiente ronda. Además, existe la posibilidad de que se queden con uno de los dos puestos para repechaje que hoy ocupan Montreal (35) y Chicago Fire (34), de los cuales el elenco del "Tata" está cerca y con dos partidos menos.