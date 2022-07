¿Rompe el mercado de pases? Una figura del fútbol mundial se acerca al PSG de Lionel Messi

Una importante figura del fútbol mundial, que al parecer no seguiría en su club, se acerca al PSG de Lionel Messi y rompería el mercado de pases europeo.

Una estrella del fútbol mundial está cerca de sumarse al PSG de Lionel Messi. El bajo rendimiento de su equipo en la última temporada y que no jugará la UEFA Champions League 2022/2023 son motivos determinantes para definir dónde continuará su carrera el futbolista en cuestión. Sin dudas, su posible arribo al elenco parisino rompería el mercado de pases en el fútbol europeo y generaría algo inédito a nivel mundial.

El jugador es nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo y fue su propio representante, Jorge Mendes, quien ofreció al portugués para el Paris Saint Germain. Por su parte, el nuevo técnico del Manchester United aseguró que el delantero no está en venta, pero la realidad es que CR7, al parecer, no tiene intenciones de seguir en los "Diablos Rojos". De hecho, el astro no viajó con el resto del plantel para la pretemporada previa al inicio de la Premier League.

Según aseguraron desde el medio francés Le Parisien, Mendes tuvo una reunión con Nasser Al-Khelaifi -dueño del PSG- y con el nuevo director deportivo del club, Luis Campos. La respuesta por parte de los directivos no fue la esperada, ya que contestaron que "No hay lugar en el plantel". Igualmente, desde el entorno del atacante luso no pierden la esperanza de que comparta equipo con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, entre otros.

Desde su regreso al United, Cristiano no cumplió con los objetivos que esperaba. La temporada pasada, Ronaldo convirtió sólo 24 goles en 38 partidos disputados entre todas las competencias en las que participó. En el torneo local, su equipo terminó en sexto lugar -clasificando a la Europa League- y se despidió rápidamente de la Champions League. Estos detalles, según parece, no convencen al atacante que seguiría su carrera en otra institución.

Cristiano Ronaldo y una sorpresiva decisión que alarma a Manchester United

La novedad negativa que aportó "CR7" para "Los Diablos Rojos" durante la mañana del lunes 4 de julio de 2022 en Inglaterra tuvo que ver con que faltó al entrenamiento "por motivos familiares". Más allá de la ausencia inesperada, algunos medios deportivos en el Viejo Continente informaron que la intención del delantero de 37 años es marcharse. Cabe destacar, que CR7 tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2023.

Por ejemplo, el diario catalán Mundo Deportivo comunicó que "Cristiano Ronaldo quiere irse de Manchester United y ya se lo habría comunicado a los directivos". Además, diversos portales aseguraron que “su objetivo es jugar en un equipo con aspiraciones a ganar la Champions League y ya le ha dado la orden a su representante, Jorge Mendes, para que le busque un destino que se ajuste a sus pretensiones”.