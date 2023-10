Qué necesita el Inter Miami de Messi para pasar de ronda en la MLS de Estados Unidos

El Inter Miami de Lionel Messi tiene serias chances de clasificar a la próxima ronda de la MLS. Qué necesitan los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino para lograrlo en las últimas fechas del torneo.

El Inter Miami de Lionel Messi está cerca de lograr uno de los objetivos principales desde la llegada del astro al club, que sin dudas es clasificar a la siguiente ronda de la MLS de Estados Unidos. Si bien el equipo de Gerardo Martino levantó su nivel con respecto a lo mostrado hasta julio del 2023, todavía no está entre los puestos esperados y necesita de buenos resultados para alcanzarlos. Claro que, no les quedan muchos partidos y esto significa una complicación para los dirigidos por el "Tata".

La derrota por 4 a 1 contra Chicago Fire por la fecha n° 36 de la Major League Soccer sin el diez de la Selección Argentina en cancha fue un golpe duro para las "Garzas" teniendo en cuenta su presente. Desde que la "Pulga" no juega por su lesión, el Inter no consigue victorias y se aleja de la posibilidad de ingresar a los playoffs. Por este motivo, en la recta final se verán obligados a cosechar sólo triunfos y esperar que sus rivales directos no lo hagan.

Qué necesita el Inter Miami de Messi y Martino para clasificar a los playoffs de la MLS

En principio, las "Garzas" necesitarán sí o sí ganar los tres partidos que quedan en la Major League Soccer contra el líder Cincinatti (fecha n°37) y Charlotte FC (pendiente de la fecha n°27 y también la n°38). Sin embargo, de conseguir los 9 puntos no tendrá asegurado su pase a la siguiente ronda, ya que los equipos que están por encima en la tabla no tendrán que sumar de a tres. Hasta el momento, Chicago Fire (40) y New York FC (38) son los dos a los que el Inter Miami (33) -con un partido menos- puede superar en caso de conseguir las tres victorias llegando a 42 unidades para avanzar al repechaje de los playoffs.

Sin embargo, los de Martino dependerán de que los que están arriba suyo en la tabla sumen lo menos posible. Montreal (38), DC United (37) -con un partido más-, New York RB (37) y Charlotte FC (36) son quienes atentan a las chances del elenco de Lionel Messi y compañía. El dato que los ilusiona es que enfrentarán dos veces a un rival directo y no pierden las esperanzas con lograr el objetivo. Igualmente, todo dependerá de lo que suceda dentro del campo de juego y, si el mejor del mundo regresa lo antes posible, el Inter tendrá más chances de clasificar. Claro que, el astro rosarino no estará en el primer cruce contra el Charlotte FC por su participación con la Selección en las Eliminatorias.

Cuándo juega el Inter Miami de Lionel Messi

Sábado 7 de octubre - 20:30 (hora argentina) - Inter Miami vs. Cincinatti (fecha n°37)

Miércoles 18 de octubre - 21:00 (hora argentina) - Inter Miami vs. Charlotte FC (pendiente de la fecha n°27)

Sábado 21 de octubre - 19:00 (hora argentina) - Charlotte FC vs. Inter Miami (fecha n°38)

La revelación de Martino sobre la lesión de Messi

La última vez que el capitán argentino tuvo acción fue el pasado 20 de octubre, cuando su molestia en la pierna se profundizó. Si bien no entrenó a la par de sus compañeros, realizó movimientos con pelota después de varios días y el "Tata" dio detalles de su lesión antes de la dura derrota del Inter Miami contra Chicago Fire: "Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior”.

Luego, el ex entrenador de Newell's y de la "Albiceleste" remarcó el plan que tienen pensado sobre la "Pulga": "Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. A lo mejor hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando".