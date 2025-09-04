Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias para el Mundial 2026: EN VIVO, formaciones y cómo ver on line

Paraguay vs Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Paraguay vive una jornada histórica cuando reciba a Ecuador este jueves en el Estadio Defensores del Chaco, con la oportunidad de sellar su clasificación al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia. Los dirigidos por Gustavo Alfaro necesitan apenas un punto para asegurar su boleto a la cita mundialista, mientras que La Tricolor, ya clasificada matemáticamente, buscará mantener su racha invicta de nueve partidos consecutivos y seguir construyendo el proyecto de cara a su segundo Mundial consecutivo por primera vez en dos décadas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Paraguay y Ecuador, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Paraguay y Ecuador?

El partido entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el brasileño Raphael Claus.

La Albirroja llega a este encuentro decisivo ocupando el quinto puesto de las Eliminatorias con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y seis derrotas en 16 partidos disputados. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se encuentran a seis puntos de Venezuela, que ocupa el séptimo lugar correspondiente al repechaje, lo que los deja muy cerca de asegurar uno de los seis cupos de clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo paraguayo viene de resultados contrastantes en la doble fecha de junio: primero consiguió una contundente victoria por 2-0 ante Uruguay en el Defensores del Chaco, con goles de Matías Galarza y Julio Enciso, pero después cayó 1-0 como visitante ante Brasil. A pesar de este último tropiezo, Paraguay mantiene intactas sus posibilidades de clasificación y solo necesita sumar una unidad para confirmar su regreso a un Mundial después de haber estado ausente en las ediciones de 2014, 2018 y 2022.

La fortaleza como local será clave para Los Guaraníes en este compromiso crucial. El conjunto asunceno ha logrado cinco victorias consecutivas en el Defensores del Chaco durante estas Eliminatorias, incluyendo triunfos resonantes como el 2-1 ante Argentina y el 1-0 frente a Brasil. Esta racha exitosa en casa representa la principal carta de Paraguay para conseguir el punto que necesita y evitar depender de otros resultados en la última fecha.

Por su parte, Ecuador llega a este duelo en una situación completamente diferente, ya que La Tricolor aseguró su clasificación al Mundial 2026 en la fecha anterior con un empate 0-0 ante Perú. Este resultado les permitió confirmar su participación en back-to-back World Cups por primera vez desde las ediciones de 2002 y 2006, un logro histórico para el fútbol ecuatoriano bajo la conducción de Sebastian Beccacece.

El equipo dirigido por el técnico argentino atraviesa un momento de gran solidez defensiva, habiendo mantenido su arco invicto en los últimos tres partidos oficiales, todos con marcador 0-0. Esta racha sin recibir goles se extiende a ocho partidos de nueve en su actual racha invicta, lo que demuestra la fortaleza del sistema defensivo implementado por Beccacece. Sin embargo, esta solidez atrás contrasta con las dificultades ofensivas mostradas como visitante, donde Ecuador apenas ha marcado un gol en sus últimos cinco encuentros fuera de casa.

Este encuentro tendrá un condimento especial para Gustavo Alfaro, actual entrenador de Paraguay, quien dirigió a Ecuador durante el Mundial de Qatar 2022 pero fue cesado poco después de la eliminación en fase de grupos. El técnico argentino tendrá la oportunidad de conseguir ante su ex equipo el punto que le permita a Paraguay regresar a un Mundial, algo que no logra desde Sudáfrica 2010 cuando alcanzaron los cuartos de final.

Formaciones probables de Paraguay y Ecuador

El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, deberá afrontar este partido decisivo sin dos piezas importantes de su esquema habitual. Julio Enciso, quien marcó el gol del triunfo ante Uruguay desde el punto penal, se encuentra recuperándose de una lesión en el menisco y no podrá estar presente en este compromiso crucial. Además, Mathias Villasanti tampoco estará disponible debido a que se está recuperando de una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Ante estas ausencias sensibles, Alfaro modificaría su esquema tradicional 4-3-2-1 por una formación 4-4-2 más directa. Ángel Romero sería el encargado de ocupar el lugar de Enciso como mediapunta, formando dupla ofensiva con Antonio Sanabria. En el mediocampo, la dupla de contención estaría compuesta por Andrés Cubas junto a Matías Galarza o Damián Bobadilla, mientras que Diego Gómez y Miguel Almirón se desempeñarían por las bandas para aportar desequilibrio y velocidad al juego paraguayo.

Por el lado de Ecuador, Sebastian Beccacece no podrá contar con Alan Franco, quien cumple una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El volante central será reemplazado por Angelo Preciado, aunque también existe la posibilidad de que Pedro Vite ocupe esa posición en el mediocampo junto a Moisés Caicedo. El resto del equipo mantendría la base que ha funcionado de manera efectiva durante la clasificación mundialista.

Hernán Galíndez regresaría al arco tricolor luego de haber estado ausente en los últimos compromisos ante Brasil y Perú debido a una lesión menor. La defensa se mantendría con la línea de cuatro que ha mostrado gran solidez: Joel Ordóñez y Pervis Estupiñán como laterales, mientras que Willian Pacho y Piero Hincapié formarían la dupla central. En el ataque, Enner Valencia sería acompañado por John Yeboah, aunque Alan Minda y Kevin Rodríguez aparecen como alternativas para Beccacece.

Probable formación de Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Ángel Romero, Antonio Sanabria.

Probable formación de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; John Yeboah, Enner Valencia.

Paraguay vs Ecuador: Ficha técnica