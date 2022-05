Marcelo Bielsa y una oportunidad concreta para volver a dirigir en un grande

El entrenador argentino estaría analizando la posibilidad de volver a entrenar luego de su salida del Leeds.

Parece que el parate lejos de la pizarra no será eterno y el regreso está más cerca de los que muchos podían imaginarse. Es que a poco más de dos meses de haber sido despedido del Leeds United de la Premier League, el 27 de febrero pasado, a Marcelo Bielsa ya le salió una oferta muy tentadora. Las autoridades de Chivas de Guadalajara lo tienen al "Loco" como principal objetivo para hacerse cargo del plantel que está disputando la reclasificación de la Liguilla y enfrentará a Pumas de la UNAM para seguir con vida en el Clausura 2022.

Bielsa es uno de los entrenadores desempleados más codiciados en cualquiera de los mercados futboleros, donde se llegó a nombrarlo para asumir en los seleccionados de Chile y Colombia, y hasta en equipos europeos. Sin novedades sobre qué pensaba el exentrenador de Vélez antes esas opciones, ahora surge la posibilidad del club del "Rebaño Sagrado" que tiene un DT interino, Ricardo Cadena: "Directivos se acercaron a Marcelo Bielsa para ofrecerle el cargo que dejó vacante Marcelo Leaño hace, alrededor, de un mes", manifestó el periodista argentino César Luis Merlo en el medio Soy Chivahermano

La forma de manejarse del ídolo de Newells en negociaciones con clubes que quieren contratarlo siempre fue llamativa y particular, donde sabe hasta los más mínimos detalles del plantel al que llegaría en caso de confirmarse y, en este caso, no sería una excepción su proceder. "No se trata aún de una negociación, pues la costumbre del `Loco´ es primero evaluar las condiciones del equipo, estudiar exhaustivamente su sistema, jugadores, antecedentes, exigencias y hasta la cultura local. No rechazó la posibilidad y tomó el reto de estudiarla. Sus ayudantes analizan videos con partidos recientes de Chivas", detalló el productor de TyC Sports.

Marcelo Bielsa y su paso por la liga mexicana

El rosarino ya tuvo un paso importante por el fútbol de México: entre 1993 y 1996 dirigió a dos grandes como Atlas y América. Entre ambas instituciones estuvo al frente de 110 partidos, donde cosechó 39 victorias, 34 empates y 37 derrotas. No logró títulos, pero dejó un buen recuerdo por estilo ofensivo y ambicioso. Además tuvo pasos por Europa como Lille, Olympique de Marsella, Athletic de Bilbao, Espanyol de Barcelona, y en el fútbol argentino con Vélez Sarsfield, Newells Old Boys y las Selecciones de Argentina y Chile, en las que disputó dos mundiales.