Luis Rubiales renunció como presidente de la Federación española

El presidente de la Federación de España que besó sin consentimiento a una jugadora presentó su renuncia al frente de la asociación.

El presidente de la Federación Española de Fútbol finalmente anunció su renuncia al cargo luego de lo que fue el escándalo tras la final del Mundial de fútbol femenino en el que besó a Jennifer Hermoso. Se trata de Luis Rubiales que, en una entrevista, reveló que va a dimitir luego de los gritos que pegó en una conferencia de prensa en el que contaba todo lo contrario.

Tras lo que fue el anuncio en un programa de televisión, Luis Rubiales envió un comunicado en redes sociales en el cual reveló las razones y la situación completa. "He trasmitido mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También he informado que he hecho lo mismo en mi cargo en UEA. Tras la veloz suspensión realizada por FIFA es evidente que no podré seguir en mi cargo".

En ese sentido, luego de victimizarse con respecto a los rápidos movimientos de la FIFA, Rubiales agregó: "Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir nada positivo. Ni al a Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta". En ese sentido agregó: "No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña desproporcionada y, so bre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que Europa y Africa sigan unidas en el sueño del Mundial 2030".

Vale recordar que España, Portugal y Marruecos -junto con Ucrania- tienen intenciones de hospedar el Mundial 2030 que, justamente, Argentina también busca tener. En el ultimo párrafo de su comunicado, por otro lado, Rubiales sostiene: "Debo mirar adelante, mirar el futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza, tengo fe en la verdad y voy a hacer cuanto esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido efectos de una persecución desmedidas".