Scaloni advirtió a la Selección Argentina sobre el peligro de jugar en Bolivia: "Alerta"

Lionel Scaloni alertó a la Selección Argentina sobre los riesgos de jugar en los 3600 metros de altura de La Paz en Bolivia. El peligro en el estadio Hernando Siles según el entrenador.

Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa previa a la visita de la Selección Argentina a Bolivia. El entrenador de 45 años alertó sobre el peligro que implica históricamente jugar en los 3600 metros de altura sobre el nivel del mar en el estadio Hernando Siles de La Paz, además de haber revelado el plan con Lionel Messi y el resto del equipo campeón del mundo para afrontar este compromiso.

A pocas horas de viajar a la capital boliviana para enfrentar al conjunto dirigido por su compatriota Gustavo Costas, el director técnico de la "Albiceleste" se refirió al "ahogo" que pueden sentir los futbolistas durante este encuentro. Y no quiso aportar demasiados detalles con relación a la formación.

El mensaje de Scaloni en la previa de Bolivia vs. Argentina: "Alerta"

A la hora de opinar sobre el próximo rival, el DT manifestó que “en un principio, es un buen equipo" y elogió a Costas porque "está haciendo algo interesante, que es jugar con una base siempre". Con respecto a la formación del adversario, que viene de perder 5-1 en el debut ante la "Canarinha", aseveró que "varios pueden repetir, pero no es lo mismo jugar en Brasil que en la altura. Es un buen equipo y hay que estar alerta”.

Con relación a las situaciones extradeportivas que suelen complicar en este escenario como visitante, el santafesino indicó que “depende mucho de cómo se desarrolle el partido, de si es un partido muy directo". También valoró que "al final, lo que tiene esta Selección es que se acopla a lo que se encuentra" y añadió: "Podemos ser protagonistas o sufrir, el gasto energético y el ahogo es diferente. No tenemos problemas en cambiar”.

La complejidad de jugar en la altura

“Estando acá (en Argentina) no se puede trabajar eso. Se han probado un montón de cosas y sabemos que todos los equipos que van ahí, la dificultad que encuentran. Yo no quiero hablar mucho de este tema, es algo que no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí. Tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto me voy a quejar. Todos tienen que viajar ahí. Es algo que no se puede preparar en el llano, tendríamos que viajar unos días antes. Se trabajan otros aspectos, explicarle al jugador qué nos pasó o qué se va a encontrar”.

El viaje a La Paz dos días antes del partido

“Lo hicimos así y no lo repetimos porque ganamos (2-1 en la Eliminatoria anterior). No hay una ciencia exacta para este deporte, todo el mundo lo sabe. Es un tema recontra sabido, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros decidimos hacerlo así porque, si se sufre, preferimos hacerlo de otra manera. Nos vamos hoy y estaremos ahí dos días antes”.

Las posibles entradas de Julián Álvarez y Ángel Di María

“En un principio la idea es repetir, capaz con algunas variantes. Pueden ser los ingresos o no. Pero repito, hasta la mañana antes del partido no tomaremos la decisión. La idea está”.

Scaloni adelantó cuál podría ser el equipo de la Selección Argentina vs. Bolivia.

La chance de que Messi sea titular

“Vamos sobre la marcha. El otro día estaba cansado y pidió el cambio. No es necesario hablar siempre. Si está bien, juega. Viajar, va a viajar. Hoy entrenó diferenciado. Todavía faltan dos días para el partido. Tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. Estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones”.

El físico de Messi y de "Cuti" Romero

“Están en condiciones los dos para afrontar el partido. Ya veremos la decisión si es de inicio, después o incluso no jugar. Sólo se entrenaron diferenciado por las típicas precauciones”.

Los probables cambios en la formación

“El equipo ya más o menos lo tengo en la cabeza. Será parecido al que jugó el otro día (en el 1-0 a Ecuador). Siempre que no haya ninguna complicación entre hoy y mañana, será parecido. Estamos contentos por el rendimiento. La altura, todos sabemos las complicaciones, los cambios son importantes también... Hasta pueden ser más importantes los cambios que los que salen. En un principio esperamos a mañana. Alguna que otra modificación puede haber, pero el bloque será el de siempre”.

Su análisis de la primera fecha de las Eliminatorias

“El nivel es muy parejo, es una Eliminatoria muy difícil y muchas Selecciones darán pelea. Al haber más posibilidades, todos se ilusionan con poder ir y eso es justo. El inicio es más difícil porque se ven con posibilidades, las ventajas son mínimas. Uruguay ganó holgado, pero no reflejó lo parejo que fue el partido. Eso habla de lo compleja que es esta Eliminatoria”.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Bolivia: hora, TV en vivo y streaming

El equipo dirigido por Scaloni visitará al de Costas el martes 12 de septiembre de 2023 a las 17 horas por la segunda fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, en el estadio Hernando Siles de La Paz. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play. Además, habrá otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.