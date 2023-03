La revelación de Ederson sobre el próximo DT de Brasil: "Grandes posibilidades"

El arquero reconoció que existen grandes posibilidades que un entrenador multicampeón en Europa se haga cargo de la "Canarinha".

El arquero de Brasil y Manchester City, Ederson, habló el pasado martes sobre el entrenador que se hará cargo del seleccionado brasileño y reveló un nombre que causó sorpresa por el cargo actual que ocupa. Además, reconoció cómo intentó convencer a otro DT multicampeón para que se haga cargo de la "Canarinha".

Luego de dura eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 a manos de Croacia por la vía de los penales, Tite renunció al frente del seleccionado y comenzó una danza de nombres para reemplazarlo. Si bien en la actualidad Ramon Menezes ocupa el puesto de manera interina tras consagrarse en el Sudamericano Sub 20, en las próximas horas se conocerá quién se hará cargo de un equipo lleno de estrellas y Ederson sumó a un candidato sorpresa.

La revelación de Ederson sobre el próximo entrenador de la selección de Brasil

En la previa al partido amistoso de fecha FIFA frente a Marruecos, Ederson se refirió en conferencia de prensa al tema que desvela a los brasileños y sorprendió a propios y extraños. "¿Ancelotti? Lo comenté con Casemiro, Vini y Militao. Me dijeron que es excepcional, le cae bien a todo el mundo y tiene mucho éxito. Veremos en un futuro cercano si está aquí o no. Hay una gran posibilidad de que venga”, reveló el portero de 29 años sobre el diálogo que tuvo con sus compañeros respecto al italiano.

Si bien hace algunas semanas el rumor fue creciendo cada vez más fuerte, el propio Ancelotti se negó a hablar sobre el tema en conferencia de prensa. Sin embargo, el propio Ederson volvió a ponerlo en escena al DT y remarcó las buenas opiniones que le dieron los jugadores del Real Madrid. “Me dijeron que Ancelotti es excepcional, le cae bien a todo el mundo y tiene mucho éxito. Veremos en un futuro cercano si está aquí o no”, concluyó el arquero sobre el italiano que tiene contrato en España hasta junio de 2024.

Ederson y las charlas con Josep Guardiola para que diriga a Brasil

Más allá de que la llegada de Ancelotti no sea sencilla, el exjugador del Benfica comentó las charlas que tuvo con Josep Guardiola para que se hicera cargo de la "Verdeamarelha". "Incluso comenté y bromeé, pero dijo que no había posibilidad. Renovó hace poco por dos temporadas más y dijo que no tiene ninguna posibilidad. Estoy deseando que se anuncie el entrenador, hay muchas especulaciones. Espero que lo anuncien pronto", concluyó.