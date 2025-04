La dramática revelación de Ricardo Centurión sobre su carrera: "No hay ayuda"

La dramática revelación de Ricardo Centurión sobre su carrera

Ricardo Centurión rompió el silencio después de su regreso a las canchas para vestir la camiseta de Oriente Petrolero de Bolivia y lanzó una dramática revelación. El exhombre de Racing Club y Boca Juniors no se guardó nada acerca de lo que vivió con el paso de los años y dejó varias frases que no tardaron en trascender en las redes sociales. Es que el extremo atraviesa una nueva etapa en su vida con 32 años y no se olvida de todo lo que atravesó.

Los inconvenientes con su vida a nivel personal sin dudas perjudicaron distintos momentos de su carrera, pero hoy sin dudas está contento por su vuelta al fútbol. De hecho, también contó que estuvo muy cerca de colgar los botines pero finalmente se mantuvo activo más allá de que no volvió a jugar después de su salida de Vélez Sarsfield. Ahora surgió esta chance de tener rodaje en el fútbol boliviano y ya lo aprovechó en lo que fue su debut contra el Always Ready por la liga local.

La dramática revelación de Ricky Centurión en Oriente Petrolero de Bolivia

"No la pasé bien, no voy a mentir. Me siento bien y empecé a disfrutar de lo que había perdido. Se me habían ido las ganas, no le encontraba sentido a la vida y la dirigencia me vino a buscar, eso me motivó", reveló "Ricky" con respecto al llamado que recibió por parte de las autoridades del club para volver a las canchas. A su vez, agregó: "Le erré por mí, perdí el tacto con un montón de cosas. No hay ayuda suficiente cuando uno se niega o no quiere entender que para salir de cosas graves hay que dejarse ayudar".

Por último, sostuvo que no reniega de lo que fueron sus facetas anteriores y quiere ser "más completo" en la vida tanto como padre como también en lo que le toque ser. "Quiero equilibrar las dos cosas, lo futbolístico y la vida", cerró el volante surgido en la "Academia" que además agradeció a su madre por el apoyo constante y también a su hija.

Ricardo Centurión ya es parte de Oriente Petrolero de Bolivia

Se levantó la inhibición de FIFA y Centurión puede jugar en Oriente Petrolero

De hecho, en las últimas horas se llevaron a cabo las negociaciones correspondientes y el club presentó a su flamante refuerzo. Cabe recordar que "Centu" tiene vínculo con el "Albiverde" hasta dieciembre del 2025 y fue uno de los refuerzos "estrella", recibido con mucha expectativa por los hinchas. El último partido que jugó el habiloso mediapunta fue el 16 de abril del 2023 para el "Guapo", en un empate sin goles frente a Vélez, club al que pertencía su ficha.

Los números de Centurión en su carrera