Georgia vs Turquía por Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026: EN VIVO, cómo ver y formaciones

Turquía buscará comenzar con buen pie su camino hacia el Mundial 2026 cuando visite a Georgia este jueves, en el debut de ambos equipos en las Eliminatorias UEFA. Los dirigidos por Vincenzo Montella llegan con la confianza de haber alcanzado los cuartos de final de la Euro 2024 y su reciente promoción a la Liga A de la Nations League, mientras que los georgianos buscarán hacer historia al intentar clasificar por primera vez a una Copa del Mundo tras su exitoso debut en la Eurocopa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Turquía y Georgia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Turquía y Georgia?

El partido entre Turquía y Georgia por la primera fecha del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 13:00 horas (hora argentina) en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto turco llega a este debut eliminatorio tras una actuación destacada en la Euro 2024, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer ante los Países Bajos. Los dirigidos por Vincenzo Montella demostraron su crecimiento como selección al superar la fase de grupos y vencer a Austria en octavos de final, confirmando su evolución en el fútbol europeo.

Además, Turquía consiguió su promoción a la Liga A de la UEFA Nations League tras vencer 6-1 en el marcador global a Hungría en los playoffs de marzo. Esta victoria les permitió comenzar el 2025 con gran confianza, aunque en sus últimos compromisos amistosos en Estados Unidos mostraron resultados dispares: vencieron 3-1 al equipo local pero cayeron 2-0 ante México.

Los turcos se enfrentan al desafío de clasificar directamente al Mundial 2026 desde un Grupo E que incluye a España, actual campeona de Europa, lo que convierte cada punto en fundamental desde el inicio de las eliminatorias. La Crescent-Stars necesitará aprovechar estos primeros partidos para tomar ventaja en la lucha por los puestos de clasificación directa.

Por su parte, Georgia afronta estas eliminatorias con la ilusión de escribir un nuevo capítulo histórico en su fútbol. Los dirigidos por Willy Sagnol lograron clasificar por primera vez a una Eurocopa en 2024, donde sorprendieron al mundo al alcanzar los octavos de final antes de caer ante la eventual campeona España.

Los georgianos mantienen una racha positiva de cuatro partidos sin derrotas en competiciones oficiales, incluyendo sus contundentes victorias 4-1 y 5-0 ante Armenia en los playoffs de Nations League de marzo. En sus últimos amistosos de junio, vencieron 1-0 a las Islas Feroe y empataron sin goles con Cabo Verde, manteniendo la solidez defensiva que los caracterizó en la Eurocopa.

El historial reciente favorece claramente a Turquía en este enfrentamiento, ya que los turcos han ganado los dos últimos duelos entre ambas selecciones con idéntico marcador de 3-1, tanto en 2012 como en 2024. Sin embargo, Georgia cuenta con el factor localía y la motivación de buscar su primera clasificación mundialista, elementos que podrían equilibrar las fuerzas en este encuentro inaugural.

Formaciones probables de Georgia y Turquía

El técnico de Turquía, Vincenzo Montella, podría presentar algunas variantes respecto a los últimos compromisos de su selección. El italiano cuenta con una plantilla prácticamente completa, aunque existe la duda sobre Baris Alper Yilmaz, quien podría perderse el encuentro por motivos personales tras su destacado inicio de temporada con el Galatasaray.

En el ataque turco, Kerem Akturkoglu se perfila como titular tras haber anotado cinco goles en la exitosa campaña de Nations League que les dio el ascenso. La dupla creativa estará conformada por Arda Güler y Kenan Yildiz, dos de las joyas más prometedoras del fútbol turco, mientras que Hakan Calhanoglu será el cerebro del mediocampo desde su posición de mediocentro.

Por el lado de Georgia, Willy Sagnol cuenta con el plantel que logró la hazaña de clasificar a la Euro 2024 y llegar a octavos de final. El técnico francés tendrá a disposición a sus dos figuras máximas: Khvicha Kvaratskhelia, la estrella del Paris Saint-Germain que se ha consolidado como uno de los mejores extremos del mundo, y Giorgi Mamardashvili, el guardameta del Liverpool que fue una de las revelaciones de la Eurocopa.

En el ataque georgiano, Georges Mikautadze buscará reencontrarse con el gol tras su destacada actuación en la Eurocopa, donde se convirtió en una de las figuras del equipo. El delantero formará la dupla ofensiva junto a Kvaratskhelia, mientras que en el mediocampo Giorgi Chakvetadze y Otar Kiteishvili serán los encargados de alimentar a los atacantes con su creatividad y visión de juego.

Probable formación de Georgia: Giorgi Mamardashvili; Luka Lochoshvili, Guram Kashia, Lasha Goglichidze, Otar Kakabadze; Giorgi Kochorashvili, Otar Kiteishvili; Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Khvicha Kvaratskhelia; Georges Mikautadze.

Probable formación de Turquía: Mert Günok; Ferdi Kadioglu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Eren Elmali; Orkun Kökcü, Hakan Calhanoglu, Salih Özcan, Arda Güler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu.

Georgia vs Turquía: Ficha técnica