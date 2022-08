El PSG de Lionel Messi goleó al Montpellier por la segunda fecha de la Ligue 1

El Paris Saint Germain, con Lionel Messi en cancha y muy activo, goleó 5 a 2 al Montpellier por la segunda fecha de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes.

El PSG de Lionel Messi goleó 5 a 2 al Montpellier por la segunda fecha de la Ligue 1 de Francia. Si bien el argentino no convirtió goles, sí participó en varias acciones y estuvo cerca de sumar su tercer grito en lo que va de la temporada. Los que fueron protagonistas en el mencionado cruce y se destacaron fueron Neymar y Mbappé por los tantos convertidos a lo largo del cotejo.

Desde el comienzo el equipo visitante en el Parque de los Príncipes le cerró los caminos al Paris Saint Germain para generar peligro. Por este motivo, no le fue fácil al club local encontrar los espacios. Sin embargo, antes de la media hora de juego el delantero francés erró un penal en lo que fue la oportunidad más clara. Rápidamente tuvo revancha ya que participó de la ocasión del gol inicial.

Dentro del área, Mbappé sacó un fuerte remate que intentó desviar Sacko y marcó en contra. El PSG estaba 1 a 0 arriba y fue por más. Cerca del final de la primera parte tuvo una nueva chance desde los doce pasos y Neymar Jr. se encargó de poner el segundo. A los seis del complemento llegó el tercero -también lo hizo el brasileño- y el Montpellier descontó a falta de 30 minutos por intermedio de Khazri. Sin embargo, el atacante galo tuvo su venganza y sumó uno más para la goleada. Por último, el portugués Renato Sánchez cerró la goleada con el quinto.

Sin embargo, hubo tiempo para uno más y fue para el visitante, ya que Mbiayi puso el 5-2 final. De esta manera, el conjunto parisino lidera la Ligue 1 con 6 unidades producto de sus dos victorias. El París acumula 10 goles a favor y dos en contra y se perfila para defender el título que obtuvo en la temporada 2021/2022. Además, el objetivo pendiente por cumplir es ganar la UEFA Champions League, trofeo que el elenco francés todavía no ganó a lo largo de su historia.

Insólito: dejaron afuera a Lionel Messi de la nominación al Balón de Oro

La revista France Football, que año tras años elige a los mejores del mundo para otorgar el Balón de Oro, no incluyó a Lionel Messi en el listado de los 30 destacados. El 10 de la Selección Argentina, que lo ganó en 2021 dejando atrás a Robert Lewandowski, increíblemente no tendrá la posibilidad de conseguirlo también en 2022. Tras varios años de estar entre los candidatos, esta vez será la excepción.

Messi no competirá para defender su propio premio, tal como lo logró en ediciones anteriores. La ceremonia se llevará a cabo el 17 de octubre en Theatre Du Chatelet, de París, como es habitual. La entrega de este importante trofeo cambiará de acuerdo a lo que fue en años anteriores. Se entregará alineado con la temporada europea, no será a fin de año y el jurado para elegir al ganador será de 100 personas y no 170, como era hasta el 2021.