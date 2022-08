Insólito: dejaron afuera a Lionel Messi de la nominación al Balón de Oro

En una decisión por demás insólista, la revista France Football dejó afuera de la lista de nominados al último y máximo ganador del Balón de Oro, Lionel Messi.

La revista France Football, que año tras años elige a los mejores del mundo para otorgar el Balón de Oro, no incluyó a Lionel Messi en el listado de los 30 destacados. El 10 de la Selección Argentina, que lo ganó en 2021 dejando atrás a Robert Lewandowski, increíblemente no tendrá la posibilidad de conseguirlo también en 2022. Tras varios años de estar entre los candidatos, esta vez será la excepción.

A pesar de consagrarse campeón con el Paris Saint Germain en la Ligue 1 y en la Supercopa francesa, y levantar el trofeo de la Finalissima con la "Albiceleste", la "Pulga" no participará de esta premiación. Cabe destacar, que desde 2006 en adelante no faltó en ninguna terna y con el paso del tiempo se convirtió en el que más balones obtuvo (7). El gran aspirante a obtenerlo este año es Karim Benzema, estrella y campeón de todo con el Real Madrid.

De esta manera, Lionel Messi no competirá para defender su propio premio, tal como lo logró en ediciones anteriores. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en Theatre Du Chatelet, de París, como es habitual. De hecho, la entrega de este importante trofeo cambiará de acuerdo a lo que fue en años anteriores. Se entregará alineado con la temporada europea, no será a fin de año y el jurado para elegir al ganador será de 100 personas y no 170, como era hasta el 2021.

Mientras tanto, la "Pulga" la rompe en el PSG y de la mano de su nuevo DT, Christophe Galtier, ya ganó un título y va por otros. El 30 del Paris comenzó el torneo local con una asistencia y dos goles -uno de chilena- y se encamina para la defensa del campeonato y el objetivo de ganar la UEFA Champions League. Por otro lado, lo más importante que el rosarino tiene por delante sin dudas es el Mundial de Qatar 2022, que comenzará el próximo 20 de noviembre.

La lista de nominados para el Balón de Oro, sin Lionel Messi

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leao (Milan)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Robert Lewandowski (Bayern Munich/Barcelona)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Luis Díaz (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Núñez (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Joao Cancelo (Manchester City

Kylian Mbappé (PSG)

Erlin Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

La lista de máximos ganadores del Balón de Oro con Lionel Messi a la cabeza

Lionel Messi: 7

Cristiano Ronaldo: 5

Michel Platini: 3

Johan Cruyff: 3

Marco Van Basten: 3