El pedido del Kun Agüero a Guardiola por Julián Álvarez: "Yo que vos"

El "Kun" le pidió a "Pep" Guardiola que tenga en cuenta a Julián Álvarez para el partido entre Manchester City y Liverpool.

Ya alejado la actividad profesional, Sergio Agüero se dedica a comentar partidos en vivo del fútbol europeo. Y este sábado, en el streaming de la final de la Community Shield entre Manchester City y Liverpool transmitido por Star+, el "Kun" reaccionó luego del gol de los "Reds" y le hizo un pedido particular a Josep Guardiola relacionado a Julián Álvarez.

"Arnold hizo el gol e hizo callar no sé a quién. Creo que fue a Pep (Guardiola)", comenzó diciendo Agüero en el Watch Party de la plataforma Star+, donde analiza en vivo lo que va ocurriendo en los encuentros, luego del gol del marcador lateral inglés del Liverpool a los 21 minutos de la primera mitad.

Cuando la imagen televisiva mostró al entrenador español, el exdelantero de los "Citizens" expresó una singular frase que fue dirigida en forma particular para su ex-DT para intentar cambiar el partido con el jugador de la Selección Argentina: "Yo que vos pongo a calentar al Spiderman, loco, a Julián Álvarez". Al término de la primera mitad la final que se juega en el estadio de Leicester terminó en victoria parcial para el Liverpool.

No es la primera vez que el "Kun" habla del exjugador de River Plate, ya que apenas se confirmó su llegada a Inglaterra, reconoció que le gustaba la llegada de Álvarez y que le deseaba mucho éxito en su estadía en el equipo que es ídolo.

La reacción del "Kun" Agüero con las chances de Haaland

El exatacante de Independiente y del seleccionado argentino analizó al detalle la actuación de Earling Haaland, fichaje estrella del "City", y realizó un comentario que dio que hablar luego de que el noruego se perdiera una chance inmejorable para empatar el encuentro. "Hacé algo porque sos candidato a salir. Estás como en la casa de Gran Hermano, sos nominado", exclamó Agüero tras la primera chance que dilapidó el ex-Dortmund.

Pero no quedó solo ahí la lupa del "Kun" sobre Haaland, ya que segundos después, el 9 tuvo otra oportunidad aunque no que no pudo impactar el balón. "Ay, qué lindo centro", inició Agüero, después del centro de Joao Cancelo que traía peligro. Y luego, añadió de manera irónica: "Mira el gol que se erró Haaland. ¿Qué hizo?" Tiraste la de Liu Kang. ¿Qué hizo? Tuvo dos acá". Las dos chances que tuvo el delantero de Noruega, que debuta oficialmente, fueron de las más claras que tuvo el Manchester durante la primera mitad