El fútbol de Rusia decide si se va de UEFA y juega en Asia

El presidente de la UFR, Alexander Diukov, encabezará mañana la "histórica reunión" del comité ejecutivo de la federación rusa, que tomaría la decisión de dejar Europa y pasar a competir en la liga de Asia con equipos de Japón, Siria, Australia o Afganistán

La Federación de Fútbol de Rusia (UFR) definirá mañana si abandona su participación en la UEFA y se inscribe en la Confederación Asiática (AFC), a raíz de la exclusión del fútbol ruso de todas las competencias europeas tras la invasión de ese país a Ucrania, ocurrida en febrero pasado.

El dirigente reconoció no obstante que "nunca nadie se ha salido de la UEFA", por lo que no existe ningún precedente, ni siquiera una jurisprudencia, para casos como el que vive Rusia. Según publicó hoy el diario español Sport, Diukov aseguró que si no se toma la decisión antes de que termine el año, Rusia se arriesga a perder no sólo la Eurocopa de Alemania, sino también el Mundial de 2026.

"Rusia aún está a tiempo de participar en la fase de clasificación mundialista como selección asiática y la FIFA no se opone a ello", sostuvo el dirigente del fútbol ruso y presidente del Zenit de San Petersburgo.

A favor de abandonar la UEFA se pronunciaron también la mayoría de los clubes de Rusia y, en ese sentido, Diukov aseguró: "Llegamos a la conclusión de que jugar es mejor que no jugar".

