El Cholo Simeone rompió el silencio y sorprendió a todos en el Atlético de Madrid: "Responder"

El Cholo Simeone sorprendió a todos en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid enfrentará al Valencia por la fecha 25 de LaLiga de España este sábado 22 de febrero y Diego "Cholo" Simeone habló en la previa de dicho partido. El entrenador argentino que está al frente del "Colchonero" analizó lo que se viene para su equipo y lanzó una impactante frase. La misma tiene que ver con uno de los compromisos que tendrán sus dirigidos en las próximas semanas, que sin dudas será determinante.

Este viernes por la mañana se conoció que el elenco español se medirá contra el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League. Luego de que los de Carlo Ancelotti eliminen al Manchester City de Pep Guardiola en 16avos, ahora se enfrentarán con su clásico en una nueva edición del derby. Ante esta situación, Simeone trató de esquivar la cuestión pero no pudo ocultar su ansiedad y respondió en conferencia de prensa.

"Voy a responder a una pregunta sola debido a que mañana jugamos con el Valencia y está todo el foco puesto en ese partido. Pero con respecto al partido que nos toca... partidazo y estamos preparados, eso es lo que me sale", fue lo que respondió el entrenador ante la consulta de un periodista sobre el sorteo de los octavos para ir por la "Orejona" 2025. Cabe destacar que, de ganar este sábado en Mestalla, el "Colchonero" quedará como líder, aunque dependerá de que tanto el Barcelona como el Real Madrid no ganen sus respectivos encuentros.

Los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League

Cómo se jugarán los octavos de final de la UEFA Champions League

PSV vs. Arsenal

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

PSG vs. Liverpool

Brujas vs. Aston Villa

Benfica vs. Barcelona

Borussia Dortmund vs. Lille

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen

Feyenoord vs. Inter

Cuándo juegan Atlético de Madrid vs. Valencia por la fecha 25 de LaLiga de España

El "Colchonero" visitará a los "Chés" en el Estadio de Mestalla este sábado 22 de febrero del 2025 a partir de las 14.30 en Argentina. El partido, correspondiente a la fecha 25 de LaLiga de España, contará con la transmisión de Disney+ Premium. En caso de que los de Diego "Cholo" Simeone sumen de a tres quedarán como únicos líderes y tendrán que esperar que tanto el Barcelona (vs. Las Palmas el mismo día a las 17) como el Real Madrid (vs. Girona el domingo a las 12.15) no triunfen.

Al ser preguntado acerca de si sentía culpa por no haber hecho un esfuerzo para retener a la 'Araña', el técnico español fue claro con su respuesta: "No me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y Julián tenía muy decidido irse porque quería jugar todos los minutos que tiene ahora y que no tenía el año pasado". Además, se mostró contento por su actualidad y le agradeció por el tiempo que estuvo con la camiseta del equipo de Manchester: "Decidió fichar por el Atlético de Madrid y nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad, los goles y la presencia que tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y que a la buena gente como él le vaya bien nos hace muy felices".