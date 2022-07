Dueños de clubes se exportan: de Maxi López a Bragarnik, el detrás de escena del desembarco en el fútbol europeo

Las incursiones argentinas en las dirigencias del fútbol europeo no tienen buenos antecedentes. Desde el fracaso del Badajoz a la actualidad, las últimas tendencias muestran dudas sobre el accionar de los dueños.

En medio del mercado de pases, los nombres de los futbolistas empiezan a rebotar en diferentes clubes. La posibilidad de una transferencia es la noticia principal durante las vacaciones en el fútbol europeo y, por qué no, la llegada de un argentino a las grandes ligas también impacta en el fútbol argentino. Este año, además, sorprendió el arribo de un jugador nacional a una posición no muy común: la de ser dueño de un club. La compra del Birmingham City a manos de Maximiliano López se suma a una tendencia que se amplificó en los últimos años, pero en la que los empresarios argentinos no tienen buenas referencias.

El exdelantero de River, Barcelona y del Torino -entre otros- es la cara visible de un proyecto mucho más grande detrás. Maximiliano López es el hombre del fútbol del grupo inversor que compró el Birmingham City al multimillonario chino Paul Suen. Lo hizo, en principio, por 37 millones de dólares, aunque se especula que mantiene una deuda mucho mayor. Detrás de semejante compra, por otro lado, no solo está el exatacante. En el grupo hay dos pesos pesados: Christian Codoma y Paul Richardson. El primero de ellos es según su Linkedin, propietario de Maxco Capital, una empresa que ofrece “servicios financieros” y que, por el momento, tiene su sitio en construcción. Por su parte, Richardson, es un empresario inglés -fanático del Birmingham City- que actualmente es el dueño de la marca de ropa Hera.

El Birmingham City, club donde jugó -entre otros- Mauro Zárate, tiene 147 años de historia. Como varios clubes ingleses de la época, en la década del 80 sufrió una fuerte caída que lo tuvo al borde de la desaparición. Desde principios de los '90, hasta la actualidad, cambió varias veces de dueño. Así fue como, ahora, le tocó el turno a López y compañía. En principio, la elección de este equipo tampoco parece especial. La semana previa a la noticia de la compra de esta institución, el nombre de la dupla Codoma – López también apareció con intereses creados sobre el CD Castellón, un club de la comunidad valenciana que, actualmente, juega en la tercera división de España y que contó en sus filas con el exdelantero campeón con Argentinos Gustavo Oberman.

En medio de la lucha por el Castellón no solo aparecía el delantero. Uno de los empresarios que se quería hacer cargo del equipo fue Gustavo Ranucci, quien fue socio de Marcelo Tinelli y que estuvo involucrado en el proyecto de San Lorenzo de Almagro. En este punto, vale decir, que España es uno de los lugares predilectos para los empresarios argentinos que buscan llegar a hacer negocios en el fútbol español. Hay dos casos recientes: el Elche de Christian Bragarnik y el Burgos CF que estuvo presidido por Antonio Caselli.

El Elche, que actualmente está en la Primera División de España, es el equipo del representante más poderoso del fútbol argentino. Hoy el equipo español cuenta con cuatro jugadores argentinos: Axel Werner, Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Javier Pastore. En la temporada pasada también estuvieron Guido Carrillo, Pablo Piatti, Iván Marcone y Darío Benedetto que, además, era socio de Bragarnik en la institución. Amigo de Daniel Angelici, en principio, se especuló con la posibilidad de que el ex presidente de Boca tenga acciones en la institución, pero finalmente eso fue descartado. Más allá de la representación de jugadores, los tentáculos de Bragarnik no solo llegan a Elche, además, posee acciones en Unión La Calera -de Chile-.

La doble función, entre propieatario y representante, abrió varias incógnitas aun entre los socios y seguidores del conjunto español. Si bien los resultados, por el momento, respaldan al propietario, en la previa del arranque de un nuevo torneo del fútbol español, las quejas de los hinchas se multiplican. Las principales reacciones marcan que la innstitución significó “un segundo negocio” para el representante, quien se ausentó durante varias semanas al club para llevar adelante diferentes transacciones: el punto principal fue la venta de Lisandro Martínez -representado por Bragarnik- al desde el Ajax al Manchester United. Luego de esa transferencia, Bragarnik llegó al club y arrancó con la planificación deportiva: tres semanas más tarde que el resto de los clubes. Por otro lado, uno de los jugadores que aparece para reforzarlo es: Adonis Frías, defensor de Defensa y Justicia, representado por el propio Bragarnik. También Lautaro Blanco, jugador de Rosario Central, equipo en el que el propio dueño del conjunto español “palanqueó” la dirección técnica de su amigo Carlos Tevez.

Más allá de lo que ocurre en el Elche también aparece en el horizonte una muy mala experiencia con dueños argentinos en el viejo continente: el Burgos CF. El club tuvo, durante dos años, a la familia de Antonio Caselli como los principales dueños de la institución. El tradicional equipo español contó con la llegada del empresario argentino cerca de 2020 y obtuvieron casi el 95% del paquete accionario. Sin embargo, si bien hubo un crecimiento a nivel futbolístico, las deudas empezaron a ahorcar a la institución española. Los jugadores del plantel enviaron un comunicado en el que sostenían la falta de pago de varios meses, hubo acreedores privados que reclamaban la misma situación y solo existió una respuesta que no llevó tranquilidad. De esta forma, los dirigentes perdieron un gran porcentaje del paquete accionario y tuvieron que emprender la retirada con un déficit que estuvo cerca de los 6 millones de euros.

La lista de dueños argentinos en clubes de fútbol no se queda solo en estos nombres. Del recordado paso trunco de Marcelo Tinelli en Badajoz, que terminó en una desaparición del club, a la actualidad, la exportación de dirigentes también va en aumento.