Dolor en el fútbol por el fallecimiento de un excompañero de Diego Maradona

Después de consagrarse y atajar durante tres temporadas en el Napoli, fue cedido a Udinese y luego, en 1990-91, jugó con el buzo de Avellino. En el conjunto del sur de Italia salió campeón con Diego.

Hay un fuerte dolor en el fútbol después de que se conozca el fallecimiento de uno de los compañeros de Diego Maradona en el Napoli y que, además, fue campeón en el histórico plantel que ganó el primer título con el conjunto del sur de Italia. Claudio Garella falleció a lo 67 años a causa de problemas cardíacos.

"El mundo del fútbol llora la muerte de Claudio Garella, arquero que dejó una huella indeleble en la historia del Napoli. El presidente Aurelio De Laurentiis, los dirigentes, el cuerpo técnico y todo el equipo de Napoli expresan su profundo dolor por la pérdida de un inolvidable protagonista de nuestra historia", fue uno de los mensajes que envió la institución a través de redes sociales.

Garella tuvo una buena relación con Diego Maradona, ya que fue el que recomendó su compra al presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, y Garella no dudó en aceptar la oferta. En este punto, Garella recordó un par de veces: "De vez en cuando agarraba uno, no sé cómo, y Diego se reía". Después de consagrarse y atajar durante tres temporadas, fue cedido a Udinese y luego, en 1990-91, jugó con el buzo de Avellino también jugó un par de partidos hast que colgó los guantes a sus 36 años.

