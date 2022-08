Cristiano Ronaldo, furioso: dejó pagando a una importante leyenda del fútbol inglés

Cristiano Ronaldo se tomó revancha de una leyenda del fútbol que lo criticó y lo ignoró en un saludo antes del partido contra el Liverpool.

Cristiano Ronaldo dejó pagando a una importante leyenda del fútbol inglés. La acción que protagonizó el atacante portugués se dio minutos antes del clásico que el Manchester United le ganó al Liverpool por 2 a 0 en Old Trafford. Es que CR7 no se olvidó de las críticas que recibió por parte del exjugador británico, quien lo liquidó por su flojo rendimiento en los "Diablos Rojos". El luso se tomó revancha y lo ignoró completamente.

"Firmó un contrato de dos años más otro año, lo cuál no podía creer. Nunca va a ser el segundo de nadie, pero todos sabemos que no es el mismo. Su carrera se alargó porque es un gran profesional. Sigue siendo un gran goleador pero no es el mismo. Ningún otro club de Europa lo quiere y no estoy muy seguro que el vestuario del Manchester United lo quiera en este momento", opinó Jamie Carragher acerca de Ronaldo y generó su enojo.

En la previa del encuentro, en el que Lisandro Martínez fue titular para el local y tuvo una gran noche, el equipo periodístico Sky Sports dialogaba sobre lo que sucedería en dicho duelo y Ronaldo se acercó a ellos. Luego de saludar a Gary Neville y Roy Keane (otras dos leyendas del United), el delantero dejó en el camino -y sin palabras- a Carragher. Igualmente, cabe destacar que el nivel del portugués no es el mejor y su futuro no está del todo definido.

Es que desde su vuelta a los "Diablos Rojos", CR7 disputó un total de 41 partidos, convirtió 24 goles y brindó 3 asistencias. Al margen de su desempeño, el elenco inglés no ganó títulos y estuvo lejos de pelear los que jugó. De esta manera, quedó muy lejos el gran nivel que en algún momento mostró Cristiano, con el que levantó varios trofeos locales, una UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Jamie Carragher, muy crítico con Cristiano Ronaldo

Un exfutbolista acusó a Messi

El exfutbolista inglés Jamie Carragher contó que Lionel Messi le escribió por privado en Instagram porque lo criticó por su pase al PSG. Al parecer, al mejor del mundo no le gustó para nada lo que dijo y le respondió de manera contundente. Actualmente, Carragher es comentarista de fútbol en la TV inglesa y, mientras compartía espacio con otro exjugador como Gary Neville, dio a conocer la polémica que generó su diálogo con la "Pulga".

"No voy a mostrar mis mensajes privados, pero me dijo que era un burro", afirmó Carragher sobre el mensaje que recibió de Messi a través de Instagram. Igualmente, el inglés no dejó de lado su opinión acerca de Leo pero fue contundente con su nivel actual: "Te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos. Pero no estás jugando lo suficientemente bien, no es suficiente para dejar afuera de mi equipo ideal a mi amigo Mo Salah", concluyó.