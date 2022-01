Un exfutbolista acusó a Messi: "Me dijo burro por privado"

Una exfigura del fútbol inglés declaró que Lionel Messi lo criticó por mensaje privado y apuntó contra el mejor del mundo.

El exfutbolista inglés Jamie Carragher contó que Lionel Messi le escribió por privado en Instagram porque lo criticó por su pase al PSG. Al parecer, al mejor del mundo no le gustó para nada lo que dijo y le respondió de manera contundente. Actualmente, Carragher es comentarista de fútbol en la TV inglesa y, mientras compartía espacio con otro exjugador como Gary Neville, dio a conocer la polémica que generó su diálogo con la "Pulga".

Según aseguró Carragher, Messi no está para nada contento con él. El argentino, que llegó al Paris Saint Germain tras no renovar con el Barcelona, tiene razones suficientes para estar así. Si bien no terminó de explotar en el elenco parisino por las distintas lesiones y ausencias en los partidos, nadie duda de su categoría y compromiso. Además, tuvo un gran 2021 en el que ganó la Copa América con la Selección Argentina y recibió su séptimo Balón de Oro.

"Messi no está contento con vos, ¿Verdad?", le consultó Gary Neville a Jamie Carragher en medio de la transmisión del encuentro entre el Watford y el Norwich City por la Premier League. "No, no está feliz conmigo. A principio de temporada dije que Cristiano Ronaldo no sería un muy buen fichaje para el Manchester United y di el ejemplo con lo que pasó con Lionel Messi", aseguró. Esto desató la bronca de la "Pulga", que no se guadó nada.

"No voy a mostrar mis mensajes privados, pero me dijo que era un burro", afirmó Carragher sobre el mensaje que recibió de Messi a través de Instagram. Igualmente, el inglés no dejó de lado su opinión acerca de Leo pero fue contundente con su nivel actual: "Te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos. Pero no estás jugando lo suficientemente bien, no es suficiente para dejar afuera de mi equipo ideal a mi amigo Mo Salah", concluyó.

Leo Messi vuelve a jugar con el PSG

Lionel Messi dejó atrás el Covid-19, y este domingo 23 de enero volverá a la acción con la camiseta del Paris Saint Germain. Por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia, el elenco parisino recibirá al Reims en el Parque de los Príncipes a las 16:45 y la transmisión estará a cargo de ESPN. Los de Mauricio Pochettino continúan firmes en la punta del certamen con 50 puntos, 11 por encima del Niza y 13 del Marsella, que tiene un partido menos.

SI bien el técnico argentino todavía no dio el equipo, se estima que el mejor del mundo no faltará entre los 11 titulares. El DT le dará rodaje para que tenga ritmo teniendo en cuenta que es el año del Mundial de Qatar 2022 y tiene que estar en las mejores condiciones. Pochettino aseguró en conferencia de prensa que la "Pulga" formará parte de los convocados y que está muy feliz de que volvió a los entrenamientos.