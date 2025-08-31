Conmoción en Chile: murió un hincha en el clásico entre U de Chile y Colo Colo

Este domingo el fútbol de Chile volvió a tener una noticia horrible luego de la violencia que se desató en el estadio de Independiente. En este caso, se vivió una tágica jornada en el estadio Monumental de Santiago durante el superclásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile. Un hincha del equipo local falleció tras caer desde un techo dentro del recinto mientras se disputaba el partido.

La Policía confirmó el lamentable hecho a través de un vocero del departamento de Comunicaciones, quien señaló que “efectivamente se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental”. Según la versión oficial, el incidente no estuvo relacionado con disturbios ni peleas entre los asistentes. El hincha cayó mientras intentaba cambiarse de sector dentro del estadio, lo que derivó en la fatal caída.

A pesar de esta tragedia, el encuentro entre los dos equipos más populares de Chile continuó sin interrupciones. En ese momento, Colo Colo dominaba el marcador con una ventaja de 1-0, y las autoridades mantuvieron las estrictas medidas de seguridad que se habían implementado para el partido.

Este episodio dejó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico chileno y plantea nuevamente la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los estadios para evitar accidentes similares en el futuro.