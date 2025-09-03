Tras un paso para el olvido en Francia, Jorge Sampaoli llegó a un importante acuerdo para volver a dirigir y en esta oportunidad lo hará en uno de los equipos más importantes de Brasil. No solo llega a una institución con dinero, sino que además cuenta con una chance más que clara de consagrarse a nivel internacional.

“¡Ha vuelto! El campeón estatal de Minas Gerais 2020, Jorge Sampaoli, regresa para su segunda etapa como entrenador del Alvinegro. A sus 65 años y con muchos logros en su haber, el entrenador firma un contrato válido hasta finales de 2027. Ahora, sin distanciamiento social: estaremos juntos, codo con codo”, señala el comunicado que el Atlético Mineiro difundió en sus redes sociales para anunciar al argentino.

Se trata de una contratación en la que buscan mejorar el andar que se está viviendo en el Brasileirao en donde se ubican en la posición 14 con 24 unidades, que los deja a dos puntos de la zona del descenso pero también a cuatro del ingreso a las copas internacionales de la temporada 2026. Por otro lado, se pretende revertir la serie frente a Cruzeiro en la Copa de Brasil, debido a que en la ida fueron superados por 2-0.

Otro de los objetivos que Jorge Sampaoli tiene por delante con el Atlético Mineiro es en el plano internacional porque debe enfrentar a Bolívar de Bolivia en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida está programado para el 17 de septiembre en tierras bolivianas, mientras que la vuelta se jugará el 24 del mismo mes. El ganador de la llave pasará a medirse con el vencedor de Independiente del Valle de Ecuador y Once Caldas de Colombia.

¿Cuál fue su última experiencia?

Si se revisa, la ficha de Jorge Sampaoli como entrenador es posible apreciar que su último club fue el Stade Rennes de Francia. Aunque se trató de un ciclo muy corto que comenzó en noviembre del 2024 y para finales de enero de este año se encontraba totalmente terminado. "De común acuerdo", expresó el conjunto francés sobre la salida del DT.

El motivo de su despido fue porque nunca logró encontrar un equipo y esto lo llevó a encadenar tres victorias, pero siete derrotas. De las cuales, cinco se dieron de manera consecutiva y dejando a la institución al borde del descenso a la segunda categoría. Un presente que terminó mejorando al aplicar una renovación de cuerpo técnico pero no le alcanzó para ingresar a la zona de clasificación de copas europeas.

Mientras que Jorge Sampaoli como entrenador de equipos de Brasil estuvo presente en Flamengo durante 39 partidos en la temporada 2024, antes dirigió al Atlético Mineiro entre 2020 y 2021 y su primera experiencia se dio en el Santos. Fue uno de sus ciclos más largos, porque estuvo al mando del equipo en 64 presentaciones pero decidió renunciar al final de la temporada tras una serie de diferencias con los dirigentes.