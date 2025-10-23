EN VIVO
Video: los dos golazos de Rodrigo Castillo para el triunfo de Lanús ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Lanús convirtió dos golazos en cinco minutos y se puso en ventaja frente a Universidad de Chile en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Video: los goles del triunfo parcial del 'Granate'.

23 de octubre, 2025 | 19.46

En apenas cinco minutos, Lanús convirtió dos golazos en el marcador en el duelo frente a Universidad de Chile por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Rodrigo Castillo fue el autor de ambos tantos para el 'Granate': en el primero, a los 25 del primer tiempo, el delantero aprovechó un error en la salida rival y definió desde lejos por encima del arquero Gabriel Castellón. Justo antes de la media hora de encuentro, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata empujó la pelota solo adentro del área chica tras una gran acción individual de Eduardo Salvio.

Noticia en desarrollo...

