Video: los dos golazos de Rodrigo Castillo para el triunfo de Lanús ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Video: los dos golazos de Lanús para ponerse en ventaja en las semifinales de Copa Sudamericana.

En apenas cinco minutos, Lanús convirtió dos golazos en el marcador en el duelo frente a Universidad de Chile por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Rodrigo Castillo fue el autor de ambos tantos para el 'Granate': en el primero, a los 25 del primer tiempo, el delantero aprovechó un error en la salida rival y definió desde lejos por encima del arquero Gabriel Castellón. Justo antes de la media hora de encuentro, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata empujó la pelota solo adentro del área chica tras una gran acción individual de Eduardo Salvio.

Noticia en desarrollo...